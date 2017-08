Google verlaagt kosten cloudproducten enorm

Services

Google heeft, in de hoop meer bedrijven over te halen de stap naar zijn diensten te maken, de kosten voor het gebruik van zijn cloudopslag flink omlaag gegooid. De prijs voor Google Compute Engine virtuele machines (VMs) is met 63 procent verlaagd. Ook maakt de techgigant het gebruik van lokale SSDs 71 procent goedkoper.

De technologiereus hoopt door de goedkopere virtuele machines een flexibele oplossing te bieden aan bedrijven die high performance cloud applicaties nodig hebben. De oplossing is fijn voor bedrijven die bijvoorbeeld data analyseren en gedurende korte tijd een hoge workload hebben. Zodra de analyses dan afgerond zijn, hoeven bedrijven dankzij het flexibele karakter van deze dienst niet langer te betalen.

“Bij Google kijken we altijd naar manieren om de totale kosten voor onze klanten omlaag te brengen, en geven we prijsverlagingen die we realiseren middels technologische vooruitgang door en passen we onze prijzen daar dan ook op aan, zodat iedereen voordeel uit onze technologie kan halen en op een toegankelijke manier kan innoveren,” schrijven productmanagers Chris Kleban en Michael Basilyan van Google Cloud in een blog.

De prijzen van een aantal cloudproducten van Google zijn nu dus flink gedaald. In de Amerikaanse regio’s kost één gigabyte binnen de Google Compute Engine virtuele machines voortaan 0,08 dollar per maand. Daarnaast kosten de lokale SSDs vanaf nu 0,064 dollar per gigabyte. Wat de prijzen in andere regio’s worden is niet bekendgemaakt, maar de kans is groot dat de prijsverlaging binnenkort ook in Europa doorgevoerd wordt.

“We hopen dat de prijsverlaging van lokale SSDs voor on-demand en Preemptible VMs nieuwe kansen biedt en je helpen interessantere zakelijke, technische en wetenschappelijke problemen op te lossen,” vertellen Kleban en Basilyan.