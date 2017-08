Een volledig stil, tien minuten durend lied stijgt in de iTunes hitlijsten

Consumer

Als je ooit je smartphone aan je autostereo gekoppeld hebt, ken je de irritatie wel: elke keer weer begint hetzelfde nummer automatisch te spelen. Gisteren heeft ene Samir Rezhami een speciaal lied uitgebracht op iTunes dat een einde zal maken aan die irritatie. Zijn A a a a a Very Good Song duurt tien minuten en is volledig stil.

De site Engadget meldt dat het lied op dit moment ondanks die geringe inhoud flink stijgt in de hitlijsten. De reden? Als een iPhone automatisch muziek afspeelt, doet het apparaat dat op alfabetische volgorde. Door het A a a a a Very Good Song te downloaden, begint dat als eerste met afspelen, en hoor je dus niets. Het resultaat: je kan een afspeellijst opstellen zonder voor de duizendste keer naar het begin van hetzelfde lied te moeten luisteren.

Rezhami maakte op Twitter bekend dat zijn nummer uitgebracht was en dat slaat breed aan. Het bericht is al bijna vijfduizend keer gedeeld op Twitter en het nummer wordt steeds meer gedownload. Op dit moment staat het op plaats 67 in de hitlijst van iTunes, waarmee het populairder is dan liedjes van artiesten als Selena Gomez, Kendrick Lamar en Kesha.

hey I released a blank song that will play 1st so that *one* song won’t play every time u plug ur phone into ur car https://t.co/FL83YUOOcz — #1 samir (@samir) August 9, 2017

De vraag is nu wat Apple hiervan zal vinden. Het kan zijn dat het bedrijf het 99 cent kostende nummer uit de iTunes Store haalt, omdat het geen geluid bevat. Aan de andere kant verdient Apple er gewoon geld aan, dus zal het ook niet heel veel uitmaken. Voor velen die geen tijd of de kennis ontberen om een eigen volledig leeg nummer te maken, zal dit een prima oplossing zijn en is het die 99 cent wel waard. Abonnees van Apple Music hebben het trouwens nog makkelijker, want zij kunnen het nummer gewoon toevoegen aan hun afspeellijst.