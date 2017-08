Wetenschappers ontwikkelen batterijloze telefoon

Mobile

Wetenschappers van de University of Washington hebben ’s werelds eerste batterijloze telefoon ontwikkeld. Op dit moment gaat het om een basistoestel dat slechts een paar microwatt aan energie nodig heeft om te kunnen werken, maar het functioneert op basis van radiosignalen of licht uit de omgeving.

Het team presenteerde de technologie in een video van persbureau Reuters. Tijdens de demonstratie lieten de onderzoekers zien dat er telefoongesprekken gevoerd kunnen worden met het prototype, dat ook nog eens gebouwd is met componenten die op de markt beschikbaar zijn.

“We geloven dat we de eerste functionerende mobiele telefoon ontwikkeld hebben, die bijna geen energie verbruikt,” zegt Shyam Gollakota, een van de onderzoekers in een interview. “Om de echt, echt lage stroomconsumptie te realiseren die je nodig hebt om een telefoon te laten draaien op omgevingsenergie, moesten we de manier waarop deze apparaten ontworpen worden compleet opnieuw bedenken.”

Een van de manieren waarop het team de telefoon opnieuw vormgaf, is door een van de zwaarste processen te veranderen, namelijk de manier waarop analoge signalen veranderd worden in digitale data die een telefoon kan verwerken. Dat proces gebruikt volgens de onderzoekers zoveel energie dat het bijna onmogelijk is om een telefoon te bouwen die enkel draait op omgevingsenergie.

Deze batterijloze telefoon gebruikt daarom de kleine vibraties in een microfoon of speaker die plaatsvinden als iemand tegen een telefoon spreekt of luistert naar een telefoongesprek. Een antenne die verbonden is met die componenten verandert de vibraties in een standaard analoog radiosignaal dat uitgezonden kan worden. Het omzetten van geluid naar radiosignalen gebruikt daardoor bijna geen stroom.

Overigens werkt de technologie niet over grote afstanden: de signalen dragen ongeveer tien meter ver. Het team wil nu werken aan een manier om dat bereik groter te maken en wil een display toevoegen om ook video’s af te kunnen spelen.