Intel stopt met productie van processor die in de HoloLens zit

Hardware

Intel gaat stoppen met de productie van zijn Atom x5-Z8100P processor. Die wordt voornamelijk gebruikt in de HoloLens, de augmented reality headset van Microsoft. De laatste exemplaren van het Atom x5-model zullen tegen eind oktober geleverd zijn. Wellicht dat er voor die tijd dan een opvolger van de AR-headset gelanceerd wordt.

De site Anandtech meldt de end-of-life van de Intel-processor. Volgens de technologiesite moeten klanten hun laatste bestellingen van de Atom x5-Z8100P processoren op 30 september plaatsen. De laatste leveringen vinden plaats op 30 oktober. Interessant is dat Intel maar één klant heeft voor de processoren, en dat is Microsoft.

De huidige generatie van de HoloLens maakt gebruik van meer dan één processor. Tweakers schrijft dat de belangrijkste processor de Holographic Processing Unit is, dat speciaal ontworpen is voor het verwerken van alle binnenkomende data van de verschillende sensoren die op de HoloLens zitten.

Dat zijn ook behoorlijk wat sensoren: een 2MP videocamera, een set van versnellingsmeters, gyroscoop, een magnetometer, een dieptecamera, vier camera’s die de omgeving registreren, vier microfoons en een lichtsensor. Er komen dus behoorlijk wat gegevens binnen en dus is het niet heel vreemd dat er meer dan één processor is.

Verwacht wordt dat Microsoft volgend jaar een nieuwe generatie van de HoloLens onthult. In die nieuwe versie zit een AI-coprocessor die Microsoft in juli presenteerde. Dat het bedrijf die processor onthulde, laat zien dat het druk bezig is met de ontwikkeling van een opvolger voor de HoloLens. Die zal naar het schijnt eind volgend jaar of in de loop van 2019 aan de wereld gepresenteerd worden.

De HoloLens is in twee versies te koop: de ontwikkelaarsversie à 3299 euro en de consumentenversie van 5489 euro. De verwachting is dat de volgende versie een stuk goedkoper wordt en een grotere field of view krijgt dan de eerste.