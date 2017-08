Intel onthult achtste generatie Core-processors op 21 augustus

Hardware

De zevende generatie Intel Core-processors, ook wel bekend onder codenaam Kaby Lake, voelt nog niet eens zo heel oud aan. De chip werd op 30 augustus vorig jaar aangekondigd, maar een opvolger zit er alweer aan te komen. Intel heeft namelijk laten weten de achtste generatie Core-processor op 21 augustus te presenteren.

Het bedrijf zendt de presentatie van de chip op Facebook Live uit. Uiteraard probeert Intel zoveel mogelijk geheim te houden tot die livestream, maar er is al wel het één en ander bekend over de achtste generatie Core-processors. Zo liet Intel weten dat we geen radicaal redesign hoeven te verwachten voor het product met de codenaam Coffee Lake. De maker gaf aan dat de Coffee Lake geproduceerd wordt op 14 nanometer en de chip veel overeenkomsten heeft met zijn voorgangers.

Toch zijn er meerdere lekken die het één en ander verklappen van wat we mogen verwachten. Daaruit blijkt dat de Core i5 en de Core i7 op een desktop de beschikking krijgen over zes cores, terwijl er vier cores aanwezig zijn in de Core i3, Pentium en minder krachtige laptop processors. De Coffee Lake zal dan ook waarschijnlijk een voortzetting zijn van wat Intel al doet met de Core i9 en X-series: extra cores toevoegen.

Zonsverduistering

In het bericht van Intel noemt de chipmaker acht redenen waarom je naar de onthulling moet kijken. De zin “Wordt niet gevangen door de duisternis. Leer over hoe de achtste generatie Intel Core processorfamilie overtreffend snelle prestaties levert” verwijst naar de zonsverduistering op 21 augustus. Deze vindt plaats in de Amerikaanse staat Oregon en de westkust van de VS en Intel benadrukt dat je de zonsverduistering niet mist door de onthulling. Een andere reden die Intel noemt is het laten zien hoe de technologie werkt wanneer een VR-creator het gebruikt.

Voor verdere details zullen we waarschijnlijk moeten wachten tot 21 augustus, al kan er altijd iets vroegtijdig lekken. We houden het uiteraard in de gaten. Overigens maakte Intel recentelijk de releasedata van aankomende krachtige chips bekend, waaronder de Core i9 7980XE.