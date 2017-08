Oracle voorziet Cloud Applications van update

Apps & Software

Oracle heeft versie 13 van haar Cloud Applications aangekondigd. Naar eigen zeggen is de suite hiermee klaar voor de toekomst. Het maakt Cloud Applications de ‘breedste, diepste en snelst groeiende cloudapplicatiesuite in de branche’, aldus Oracle. De mogelijkheden en gebruikerservaring van de suite worden hiermee uitgebreid en verbeterd.

Naast een verbetering van de gebruikerservaring van de suite als geheel, worden ook bij de afzonderlijke onderdelen volgens Oracle de nodige functies toegevoegd en gebruikerservaring verbeterd. De vier pilaren van de Cloud Applications Suite van Oracle zijn supply-chain management (SCM), customer experience (CX), enterprise resource planning (ERP) en human capital management (HCM).

SCM en CX

Op het gebied van SCM zijn er bij versie 13 meer dan tweehonderd nieuwe functies toegevoegd, evenals zes nieuwe producten: Sales and Operation Planning, Demand Management, Supply Planning, Collaboration, Quality Management en Maintenance. Hiermee moet de supply-chain connected en flexibel worden.

In versie 13 van Oracle CX Cloud Suite zijn er vernieuwingen gedaan in Oracle Sales Cloud, onder andere op het gebied van mobiel en datavisualisering. Daarnaast zijn er meerdere nieuwe mogelijkheden toegevoegd die de productiviteit van salesmedewerkers moeten verhogen. Een verdere toevoeging is Oracle Engagement Cloud, waarmee sales en services gecombineerd kunnen worden. Dit zou meer kansen moeten bieden voor up-selling.

ERP en HCM

Oracle ERP Cloud, volgens Oracle zelf het marktleidende en meest complete, moderne en veilige financiële platform, heeft ook de nodige verbeteringen gekregen in versie 13. De domeinfunctionaliteit is verder verdiept bijvoorbeeld. Oracle noemt als voorbeelden Dynamic Discounting en Multi-Funding.

80 procent van de verbeteringen in versie 13 van Oracle HCM Cloud is klantgericht, volgens Oracle nog maar eens een bewijs dat het bedrijf het succes van de klanten voorop stelt. Er is uitgebreidere personalisatie mogelijk als het gaat om gebruikerservaring en branding. Daarnaast is er extra lokaliseringsondersteuning toegevoegd. Ook zijn er meer mogelijkheden voor branches met zeer flexibele werkroosters, bijvoorbeeld de gezondheidszorg en retail.