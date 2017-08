Nintendo aangeklaagd om Switch-controllers

Consumer

Nintendo moet zich voor de rechter verantwoorden vanwege de manier waarop de controller van zijn console Switch gemaakt is. Het ontwerp zou namelijk botsen met een patent van de Amerikaanse accessoiremaker Gamevice. Volgens die partij kopieert het gamebedrijf de Wikipad.

Het team dat de Wikipad ontwikkelde kent een nogal merkwaardige historie. Zo werden er in 2012 tijdens gadgetbeurs CES in Las Vegas grootse plannen aangekondigd voor gamen op een tablet. De makers beloofden een apparaat waarbij 3D mogelijk was zonder een speciale bril en games streamen. 3D zonder bril was toen niet nieuw, omdat Nintendo al de handheld Nintendo 3DS met een dergelijke technologie in huis had.

Uiteindelijk liep de Wikipad tegen vertraging aan en kwam er een nieuw ontwerp. De tablet draait op Android en richt zich op gamers. De Wikipad kent een concept dat volgens Gamevice botst met de controller van de Nintendo Switch, ook wel Joy-Con genoemd. De Wikipad is namelijk uit een soort houder te schuiven, die dient als een controller waar de besturingsknoppen zich op bevinden. Bij de Nintendo Switch-controller, die in het midden eveneens een tablet heeft, zijn de twee controllers aan de zijkant afneembaar.

Eis Gamevice

Volgens Gamevice lijkt de Nintendo Switch te veel op de Wikipad. Gamevice eist daarom een schadevergoeding van het gamebedrijf en wil tevens een verkoopstop op de Switch. Overigens is de Wikipad nooit een succes geworden, waarna Gamevice zich onder meer begon te richten op controllers die op de zijkanten van smartphones geschoven kunnen worden.

Gamevice weigerde tegenover Engadget te reageren op de rechtszaak. De website heeft ook Nintendo om een reactie gevraagd, maar dat bedrijf is nog niet op het nieuws ingegaan. Dat Gamevice zich richt op de Nintendo Switch is niet zo heel vreemd. De game console was in de eerste maanden na lancering in maart bijna constant uitverkocht. Uit de kwartaalcijfers van Nintendo bleek dat er 4,7 miljoen consoles tussen begin maart en eind juni verkocht zijn.