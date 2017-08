Ook HP verlaat het zinkende Windows 10 Mobile-schip?

Apps & Software

HP experimenteert naar het schijnt met Android-smartphones bij de ontwikkeling van de opvolger van de Elite X3. Daarmee lijkt de voornaamste overgebleven fabrikant die Microsoft nog steunde bij de ontwikkeling van Windows 10 Mobile ook te vertrekken. Het is slecht nieuws voor Microsoft, maar dat zal zelf ondertussen ook wel door hebben dat het beter is te stoppen met het mobiele besturingssysteem.

De Duitse site DrWindows.de meldt dat HP een drieledige aanpak hanteert ten aanzien van mobility. Daaronder valt ook Windows Mobile, maar het bedrijf zou nu ook “intensief experimenteren met Android”. Dat lijkt toch wel de definitieve doodsteek voor Windows 10 Mobile te zijn, want de cijfers zijn al niet bepaald hoog.

In november 2016 meldden we immers nog dat iOS en Android een gezamenlijk marktaandeel van 99,7 procent hebben. Daarmee had Microsoft al genoeg reden om te stoppen met zijn mobiele platform, maar gaf het bedrijf meermaals aan daar gewoon mee door te zullen gaan. De reden: het bedrijf gelooft in een breed en overkoepelend Windows.

Overigens lijkt ook Microsoft zijn strategie ondertussen aangepast te hebben. CEO Satya Nadella zal zelf door hebben dat het weinig zin meer heeft om veel geld te investeren in de ontwikkeling van Windows 10 Mobile. Om die reden lanceert het al enige tijd mobiele apps voor iOS en Android, waarmee het toch een aandeel op de mobiele markt krijgt.

In mei gaf Microsoft ook nog aan dat de toekomst van Windows Mobile niet op smartphones ligt, maar op andere nog te ontwikkelen media. Nadella vertelde toen dat er gezocht wordt naar een “verandering in vorm en functie”. Een voordeel dat hij toen noemde, was de Surface, een productlijn van 2-in-1 apparaten die prima aanslaan. Dat wil Microsoft in de toekomst ook op andere platformen realiseren.

Wellicht dat de ontwikkeling van andere platformen zoals augmented reality platform HoloLens een hint is voor wat de toekomst van Windows Mobile zal brengen. Met dat apparaat heeft Microsoft een flinke streep voor op de concurrentie. Precies dat zal het moeten blijven doen, om platformen te laten aanslaan en groot te maken. Nu ook HP lijkt te stoppen met Windows 10 Mobile, of in elk geval verder te kijken dan dat platform, is het tijd voor Microsoft om dat ook te doen.