QNAP vernieuwt karaoke-interface voor NAS-apparaten

Consumer

Het weekend is weer begonnen en dat houdt voor sommigen onder ons in dat ze zin hebben hun longen uit hun lijf te schreeuwen. Dat kan bijvoorbeeld in een karaokebar of met de game Singstar op de Xbox One of PlayStation 4. Gebruikers van een QNAP NAS-server kunnen er echter voor kiezen om de karaoke applicatie OceanKTV op te starten.

QNAP heeft deze dienst van een update voorzien, waardoor de dienst een nieuwe interface krijgt. Het bedrijf somt zijn mogelijkheden als volgt op: eenvoudiger door liedjes browsen en aanvragen met een nieuw design, zoeken naar songs door te filteren met meerdere criteria, een flexibelere manier van liedjes importeren en meer songs van YouTube bemachtigen.

Toevoegingen

Bij de vorige versie van de karaoke app was liedjes importeren alleen mogelijk vanuit de OceanKTV folder. Met de nieuwe update is het mogelijk om iedere gedeelde folder op de NAS-server als import source te gebruiken. Ook bestanden vanuit USB-drives vallen hieronder. Het sneller en accurater vinden van songs moet bewerkstelligd worden door extra zoekcriteria toe te voegen. Zoeken kan niet alleen op titel of artiest, maar ook met criteria als taak en genre.

Zoeken naar liedjes op YouTube en ze toevoegen aan je favorieten moet ook makkelijker gaan in de nieuwe versie van OceanKTV. Downloaden en extra installatie is daarbij niet noodzakelijk. Via de QTS App Center kan de versie, ook wel OceanKTV Console 2.0.8.43 genoemd, geïnstalleerd worden. Kanttekening is wel dat de huidige OceanKTV mobiele app niet compatibel is met de nieuwe OceanKTV. QNAP zal de nieuwe OceanKTV mobiele app later aankondigen.

Meer NAS

Wil je meer weten over wat een NAS-server is en wat je er privé en zakelijk mee kunt? Lees dan ook eens ons achtergrondartikel. In mei gingen we nog aan de slag met een NAS van QNAP, de QNAP TS-531X NAS. Meer daarover lees je in onze review.