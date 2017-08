‘Android O verschijnt op 21 augustus’

Apps & Software

Android O werd in maart door Google onthuld. Sindsdien heeft het bedrijf meerdere bètaversies vrijgegeven, maar nooit iets specifieks laten weten over de releasedatum van de definitieve versie van het mobiele besturingssysteem. Vandaag horen we van verschillende bronnen dat Google op het punt staat Android O uit te brengen.

Volgens Evan Blass, die vaak met dit soort berichten komt en ook vaak goed zit, en David Ruddock van Android Police, komt Android O op 21 augustus uit voor het bredere publiek. De combinatie van die twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen maakt dat we ervan uitgaan dat het nieuws klopt. Google zou op 21 augustus de naam van het systeem bekend maken en het uitrollen naar zijn eigen toestellen.

Eigenaren van bijvoorbeeld de Pixel- en Nexus-telefoons kunnen verwachten Android O rond die tijd te kunnen installeren. Mensen die een Android-toestel hebben van een andere fabrikant, zullen nog een tijdje moeten wachten. Dat komt door het eigen sausje waarmee veel fabrikanten Android serveren. Voor een nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem, moeten ze die eerst aanpassen aan hun eigen wensen.

In Android O staat vooral de batterijduur van smartphones centraal. Google vertelde daar in maart, vlak na de aankondiging van het systeem, uitgebreid over. De bedoeling is dat telefoons langer mee kunnen gaan, doordat er straks meer restricties op achtergrondprocessen van apps, en op het versturen van data liggen. Daardoor zou de accu van een smartphone wat langer mee moeten kunnen.

Andere veranderingen beslaan de manier waarop notificaties weergegeven worden en hoe ze zich gedragen. Ook komt er een picture-in-picture modus en is er straks ondersteuning voor meerdere schermen tegelijk. Zo kan je straks op je mobiel een webpagina lezen in Chrome en dan op je laptop in Chrome verder gaan.

Volgens Evan Blass en David Ruddock wordt Android O dus op 21 augustus voor het bredere publiek beschikbaar gemaakt.