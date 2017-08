IBM voegt AI samen met HSBC toe aan financiële sector

Business

IBM gaat samenwerken met de financiële dienstverlener HSBC voor de ontwikkeling van cognitive intelligence technologie. Deze stap is bedoeld om de financiële dienstverlening succesvoller te laten worden. Daarnaast moeten medewerkers ook meer tijd overhouden en moet het meer innovatie mogelijk maken.

De technologie maakt gebruik van een aantal tools van IBM. Hieronder vallen bijvoorbeeld optical character recognition om relevante documenten te identificeren en informatie te lezen. Zo moeten de delen die nodig zijn, gevonden worden. Deze bevindingen speelt de technologie daarna door naar het systeem van de bank dat gaat over de transactieprocessen.

Besparing arbeidsintensief proces

De kunstmatige intelligentie kan de 100 miljoen Global Trade and Recievables Finance (GTRF) documenten analyseren die HSBC’s GTRD-team jaarlijks dient te analyseren. Dat is nodig voor de dienstverlening aan klanten. Bovendien kunnen medewerkers zich zo ook op andere taken focussen, zodat er niet meer zoveel facturen, lijsten en andere documenten gelezen hoeven te worden.

Natalie Blyth, hoofd GTRF van HSBC, laat aan IT PRO weten wat de samenwerking in de praktijk zal betekenen. Ze geeft daarbij aan dat bij de gemiddelde ruiltransactie 65 data fields voorbij komen, afkomstig van 15 verschillende documenten met in totaal 40 pagina’s. Volgens Blyth heeft het toevoegen van AI niet alleen gevolgen voor de snelheid, maar ook voor de veiligheid. De gehele industrie moet zo een stap vooruit gaan.

Streven

IBM en HSBC hopen dat de technologie het eenvoudiger maakt om ongestructureerde en half gestructureerde data te verwerken. Het automatiseren is een volgende stap in het versnellen van werknemersproductiviteit en versnelt het sluiten van transacties.

Voorlopig kan de technologie alleen gebruikt worden voor transacties in het Engels. Op dit moment is dat mogelijk in landen in Azië, Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika.Wel hopen de partijen dat het platform intelligenter wordt, zodat er andere talen bij komen. Genoemde talen zijn onder andere Frans, Spaans en Chinees.

Recentelijk spraken we overigens nog met IBM over het Internet of Things en Watson. Het interview kun je teruglezen door hier te klikken.