‘Google neemt medische appontwikkelaar Senosis over’

Het lijkt erop dat Google de startup Senosis overgenomen heeft. Daarmee zou het bedrijf weer een nieuwe stap op de gezondheidsmarkt zetten. Senosis maakt applicaties voor mobiele telefoons die helpen om de diagnose van bepaalde ziektes te kunnen stellen.

Dit vertellen anonieme bronnen aan de site Geekwire. Google en ook Senosis-oprichter Shwetak Patel willen niet reageren op de geruchten. Interessant is de overname in elk geval wel, want Google wil al langer meer doen met gezondheidszorg en Patel ontwikkelt apps die smartphones in staat stellen dure medische apparatuur te vervangen. De apps die hij tot nu toe gebouwd heeft binnen Senosis (die allemaal nog onderzocht worden door de Amerikaanse toezichthouder FDA) zijn als volgt:

SpiroSmart: dient om de longfunctie op te meten. De patiënt moet hiervoor in de microfoon van de smartphone blazen en vervangt daarmee een dure en speciale spirometer.

SpiroCall: verandert de telefoon in een spirometer door een telefoondienst die gebruikt kan worden indien toegang tot een smartphone begrensd is.

BilliCam: een tool die bepaalde bloedniveaus bij baby’s kan meten door de camera en flitser van een toestel te gebruiken.

HemaApp: meet de hoeveelheid hemoglobine in het bloed, door gebruik te maken van de camera van de smartphone.

OsteoApp: meet de kracht van de botten, door te meten welke vibraties door de arm van een gebruiker gaan als de elleboog aangetikt wordt.

Tegenover Geekwire vertelde Patel al eens dat “de sensoren die zich al op een mobiele telefoon bevinden op een nieuwe manier gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om bepaalde ziektes te vinden.” Precies daarvoor bouwt zijn bedrijf dus allerhande apps. Naar het schijnt was Patel bezig met het vinden van nieuwe investeerders voor Senosis, maar is die investeringsronde niet afgemaakt omdat Google met een overnamevoorstel kwam. Hoeveel geld er met de overname gemoeid was, is niet bekend.

Hieronder een video voor de app HemaApp, die bloedwaardes kan meten.