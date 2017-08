Waymo-patent toont auto die verslapt bij aanrijding

Consumer

Eén van de obstakels voor zelfrijdende auto’s is het feit dat er aanrijdingen plaats kunnen vinden. Door de slimmer wordende software kan dat op termijn wellicht voorkomen worden, maar Waymo lijkt voorlopig een soort van oplossing te hebben. Het bedrijf dat bij Alphabet Inc. (het moederbedrijf van Google) hoort heeft namelijk een patent toegekend gekregen waardoor een klap voor voetgangers en fietsers minder hard aankomt bij een aanrijding.

Het idee is dat het exterieur van een auto zachter wordt vlak voordat een botsing plaatsvindt. Het slachtoffer krijgt zo een minder harde klap te verwerken. In het patent is te zien hoe het bedrijf dat wil realiseren. Door sensoren een botsing te laten detecteren, kunnen de onderdelen samentrekken. Een bumper buigt zo bijvoorbeeld mee als hij een mens of obstakel raakt.

Het patent betekent overigens niet dat Waymo de technologie ook daadwerkelijk in zal zetten. Bedrijven patenteren wel vaker ideeën, maar soms doen ze er niets mee. Een eerder patent van Waymo liet bijvoorbeeld zien dat mensen die aangereden worden, als het ware aan de auto geplakt worden. Zo moeten slachtoffers niet meer te maken krijgen met de harde klap van het op straat vallen.

Ongelukken

Wat het nieuwe patent betekent voor de inzittenden is niet bekend. Als het ontwerp van een auto flexibeler wordt, dan zullen zij de klap waarschijnlijk ook anders verwerken. Toch valt het te prijzen dat Waymo aan dergelijke technologieën denkt.

Zo kwam er in mei 2016 nog iemand om het leven door een aanrijding met een zelfrijdende auto. Het ging destijds om een chauffeur van de Tesla Model S. De bestuurder had zijn voertuig op de automatische piloot staan, waarna er een botsing met een vrachtwagen plaatsvond. De omgekomen chauffeur trapte destijds niet op de rem, volgens de bestuurder van de vrachtwagen omdat hij naar een film zat te kijken.