Mock-ups geven indruk van statusbalk iPhone 8

De lancering van de iPhone 8 komt langzaam dichterbij en we weten steeds meer over het volgende Apple-apparaat. Het scherm dat de voorkant van de telefoon bijna helemaal bedekt staat steeds centraal, en nu is er een stel mock-ups online verschenen die een indruk geven van hoe apps eruit komen te zien op de nieuwe iPhone.

Onderstaande beelden zijn gemaakt door designer Maksim Petriv, en nemen recente geruchten rond de smartphone in ogenschouw. Uit die geruchten bleek dat de iPhone 8 een OLED-scherm krijgt dat vrijwel de hele voorkant van het toestel bedekt. Enkel bovenin zit een uitsparing voor de camera en lichtsensor. Om die reden komen apps er wat anders uit te zien, volgens Petriv als volgt.

Op de beelden van Petriv laat Apple enkel het wifisignaal en de batterijduur zien in de twee uitsteeksels van het display. Of dat ook daadwerkelijk is wat de smartphonemaker ermee doet is niet zeker, maar het lijkt wel behoorlijk waarschijnlijk. De gelekte gegevens wijzen er in elk geval op dat Apple de uitsteeksels actief gaat gebruiken en daarmee een functie geeft.

Wellicht dat er uiteindelijk altijd gegevens te zien zijn, ook als je bijvoorbeeld een video afspeelt. Tegelijk kan het zijn dat, zoals op het tweede beeld van Petrix, Apple in bepaalde situaties niets laat zien in de uitsparingen. Wellicht dat die bij het afspelen van video’s of het bekijken van een foto op zwart gaan. Wat het ook wordt, de twee foto’s geven een interessante indruk van wat we wellicht mogen verwachten van de iPhone 8.

De nieuwe Apple-telefoon wordt naar verluid in september gepresenteerd. Het lijkt erop dat we dus nog maar een paar weken hoeven te wachten op de presentatie van het toestel.