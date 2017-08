Rovio, maker van Angry Birds, overweegt beursgang

Business

Rovio Entertainment, het Finse bedrijf achter de Angry Birds-franchise, wil een beursgang maken. Naar het schijnt kan het bedrijf straks zo’n 400 miljoen dollar ophalen en wordt de onderneming gewaardeerd op bijna 2 miljard dollar. Een definitieve beslissing is er nog niet genomen.

Financieel persbureau Bloomberg kwam vanochtend met het nieuws over de mogelijke beursgang. Volgens het persbureau zou Rovio overwegen volgende maand al de beursgang te maken, maar “zijn er nog geen definitieve beslissingen genomen.” Het zou dus kunnen dat het bedrijf nog iets langer in privébezit blijft.

Rovio is een Fins bedrijf, dat werkt vanuit het stadje Espoo. Het bedrijf lanceerde jaren geleden het mobiele spelletje Angry Birds, waarbij gebruikers vogeltjes moeten afvuren op door varkentjes gebouwde structuren. Het spelletje is erg populair en dat heeft dan ook voor flink wat merchandise gezorgd. Vorig jaar bracht zelfs de eerste film in de franchise, die wereldwijd 350 miljoen dollar verdiende.

Een beursgang zou ook goed mogelijk zijn op dit moment, want Rovio heeft een goed jaar achter de rug. In 2016 groeide de omzet – vooral dankzij die film – naar 190 miljoen euro en bedroeg de brutowinst 17,5 miljoen euro. Dat terwijl het bedrijf een jaar daarvoor nog verlies draaide. De crux is vooral om het publiek geïnteresseerd te houden in de vogeltjes.

Rovio zoekt dan ook naar nieuwe manieren om dat voor elkaar te krijgen en zou het geld dat het ophaalt bij een beursgang daar in willen steken. Ook schijnt het geld nodig te zijn om de geplande tweede animatiefilm rond de Angry Birds franchise, die in 2019 in de bioscopen moet draaien, te financieren.