Trekt Ziggo de stekker uit analoge zenderaanbod?

Consumer

Het lijkt erop dat Ziggo mogelijk het analoge zenderaanbod uit zal schakelen. Hoewel er geen officiële bevestiging is, zijn er wel degelijk aanwijzingen dat het grootste kabelbedrijf van Nederland zich terugtrekt uit de oudere vorm van zenderaanbod. Onder meer Ziggo-zusterbedrijven in Duitsland en Oostenrijk en een woordvoerder van Ziggo hinten naar het mogelijke stoppen. Het wordt in ieder geval onderzocht.

Allereerst is er het moederbedrijf Liberty Global dat een belangrijke rol speelt in deze kwestie. Liberty Global heeft een belang van 50 procent in het Nederlandse VodafoneZiggo, waar Ziggo dus onderdeel van is. Dat bedrijf is daarom belangrijk voor het bepalen van de strategie van Ziggo. In Duitsland trok UnityMedia, een dochter van Liberty Global, zich terug uit analoge tv. Ook UPC Broadband valt onder Liberty Global en die partij rondde eerder de analoge afschakeling in Zwitserland al af. In Oostenrijk begint in september het stopzetten van analoge zenderaanbod.

Gisteren kondigde het Zeeuwse kabelbedrijf Delta nog aan te stoppen met analoog, zo weet Totaal TV. Dat geldt voor zowel het tv-aanbod, als het radio-aanbod. Delta wil de uitschakeling in het voorjaar van 2018 realiseren. Volgens Delta is de beslissing nodig omdat er momenteel tachtig procent van zijn klanten digitaal naar tv kijkt. In 2010 besloot in Nederland Caiway al te stoppen met analoge zenderaanbod.

Plannen Ziggo

Door de stekker uit analoog te trekken, kan er van extra bandbreedte gebruikgemaakt worden. Dat is nodig voor sneller internet via de nieuwe DOCSIS 3.1 techniek. Hiermee kunnen snelheden tot 1 Gbps worden gehaald. Ziggo heeft eveneens plannen om DOCSIS 3.1 te gebruiken, en daar komt dus eventueel een vervolgstap bij kijken van het stopzetten van analoog zenderaanbod. Dit om de broodnodige bandbreedte vrij te maken.

Totaal TV vroeg daarom Ziggo om een reactie. Woordvoerder Gradus Vos van Ziggo laat weten dat Ziggo wijzigingen in het analoge aanbod onderzoekt, maar dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn. Daarbij laat de woordvoerder in het midden of een complete of een gedeeltelijke uitschakeling van analoge tv onderzocht wordt. Vos gaat overigens niet in op de vraag of er bij het onderzoek gekeken wordt naar analoge radio.

Tussenoplossing

Als Ziggo daadwerkelijk stopt met het aanbieden van analoog, dan betekent dat in een klap een sterke achteruitgang. VodafoneZiggo is met afstand de grootste aanbieder in de Nederlandse markt. Een mogelijke tussenstap is het terugbrengen van het aantal aangeboden zenders. Momenteel zijn er 25 analoge tv-zenders in het voormalige Ziggo-verzorgingsgebied, terwijl er in het voormalig UPC-verzorgingsgebied rond de 30 zijn. Het wettelijk verplicht minimum ligt op vijftien zenders.