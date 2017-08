‘iPhone 8 toch in meer kleuropties beschikbaar’

Mobile

Elk jaar als Apple op het punt staat zijn nieuwe iPhones te onthullen, komen er weer een boel verhalen naar buiten over de smartphones. Maar zoveel als rond de iPhone 8 zijn het er zelden geweest, maar dat heeft Apple vooral aan zichzelf te danken. Het bedrijf gaf per ongeluk de broncode van de HomePod vrij, waardoor ontwikkelaars details over het volgende vlaggenschipmodel konden vinden. Vandaag zijn er weer verhalen over de kleuren waarin de nieuwe iPhone beschikbaar zal zijn.

Kortgeleden schreven we nog dat de iPhone 8 maar in drie kleuren beschikbaar zou zijn: mat wit, matzwart en glanzend zwart. Het goud en roze-goud waarin de iPhone 7 nu beschikbaar is, zouden niet beschikbaar zijn. De reden: omdat er bovenin het scherm een uitsparing zit en Apple niet zou willen dat die teveel opvallen. Maar nu blijkt dat de nieuwe iPhone ook in het goud beschikbaar is.

Volgens lekker Benjamin Geskin gaat het om een kleur die Apple Blush Gold noemt. Die is donkerder in vergelijking met de reeds bestaande gouden en roze-gouden tinten. Dat die kleur zo donker is schijnt voort te komen uit het gebruik van nieuwe materialen voor de iPhone, maar het maskeert tegelijk de uitsneden die bovenin het OLED-scherm te zien valt.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 12, 2017

Het is overigens nog altijd de vraag hoe Apple gebruik gaat maken van de uitsnede bovenin het scherm. Gisteren zagen we allerhande concepten voorbij komen, die ernaar hinten dat Apple links en rechts bovenin het scherm enkel de signaalsterkte en batterijduur weergeeft. Zeker is dat niet, maar het klinkt wel waarschijnlijk.

De uitsnede was verder natuurlijk nodig voor de gezichtsherkenning die Apple inbouwt in zijn nieuwe iPhone. Daarvoor is een camera en een speciale sensor nodig aan de voorkant van de smartphone, die het gezicht van de gebruiker snel kan scannen. Dat er gezichtsherkenning in de nieuwe iPhone zit komt verder voort uit de problemen die Apple (overigens net als Samsung) ondervindt bij het integreren van een vingerafdrukscanner onder het display van een smartphone.

Dat laatste is nodig omdat de schermen van smartphones steeds grotere delen van de voorkant bedekken en er daardoor geen ruimte meer over is voor de optische scanners. Nu kiezen veel fabrikanten ervoor die dan maar aan de achterkant van de telefoon te plaatsen, maar dat is niet de fijnste plek voor een vingerafdrukscanner. Apple heeft er om die reden voor gekozen om de scanner helemaal te vervangen door gezichtsherkenning, dat het in de markt zal zetten als een stuk veiliger en sneller.

Of dat ook echt zo is, zullen we over een paar weken ondervinden, want de iPhone 8 is in september beschikbaar.