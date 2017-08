Volgende Apple Watch met en zonder LTE-chip te koop

Mobile

Eerder deze maand was er het bericht dat de volgende Apple Watch niet zo afhankelijk meer zou zijn van de iPhone. Apple wilde volgens dat bericht een LTE-versie uitbrengen, die dus zelfstandig verbinding kan maken met mobiele netwerken. Een mooie ontwikkeling, maar nu lijkt het er desondanks op dat Apple twee versies van het horloge uitbrengt: eentje met LTE en eentje zonder.

Het verhaal komt voort uit bericht van Ming-Chi Kuo van KGI Industries, die in het verleden vaker accuraat bepaalde Apple-beslissingen wist te voorspellen. Volgens hem zal de volgende Apple Watch er nauwelijks anders uit gaan de voorganger. Het nieuwe horloge zal ook in twee varianten beschikbaar zijn: 38 mm en 42 mm.

Persbureau Bloomberg meldde als eerste dat de volgende Apple Watch mogelijk voorzien zal zijn van een LTE-chip. Kuo stelt nu dat hij green ondersteuning biedt voor 3G, waarmee de Apple Watch met de verbindingsmogelijkheid niet op elke markt zal werken. Wellicht dat de beslissing om dan ook een LTE-loze variant uit te brengen daaruit voortkomt.

In juni kondigde Apple aan dat het in de herfst met watchOS 4 zal komen. Daarin zit naar het schijnt ook een nieuw watchface met Siri-integratie. Daarop zou relevante content constant te zien moeten zijn en die content kan weergegeven worden als er een netwerkverbinding is. Gebruikers zouden dan bijvoorbeeld kunnen sporten en met behulp van Siri hun activiteiten volgen.

Verwacht wordt dat de nieuwe Apple Watch ergens in de komende maanden onthuld wordt.