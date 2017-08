‘Google betaalt Apple jaarlijks 3 miljard dollar om standaard zoekmachine te zijn’

Business

Google zou ieder jaar flink in de buidel tasten om de standaard zoekmachine op iOS te blijven. Bernstein-analist Toni Sacconaghi spreekt in een bericht aan investeerders over een bedrag van 3 miljard dollar, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 2,6 miljard euro. CNBC schrijft over het betreffende bericht waar Sacconaghi dergelijke bedragen noemt.

Daarbij haalt de analist aan dat gerechtelijke documenten erop duiden dat er in 2014 één miljard dollar aan Apple betaald werd. Sacconaghi geeft aan dat de totale bijdrage van Google aan Apple dit jaar de drie miljard dollar nadert. De analist schrijft verder dat die betalingen bijna alleen maar winst zijn voor Apple. Google draagt daardoor voor vijf procent bij aan de totale bedrijfswinst van Apple in dit jaar. Volgens Sacconaghi kunnen de bedragen de laatste twee jaar zelfs zorgen voor 25 procent van de totale winstgroei van Apple.

Bernstein ziet zo zijn voor- en nadelen van de betalingen. Volgens de analist kan Google de licentievergoedingen terugtrekken indien het bedrijf voldoende vertrouwt dat zijn zoekmachine zo populair is dat Apple niet probeert een andere versie te pushen. Anderzijds geeft Sacconaghi aan dat iOS-apparaten goed zijn voor 50 procent van Google’s inkomsten uit mobiele zoekresultaten. Dat betekent mogelijk dat Google bang is zich terug te trekken uit zijn licentiedeal met Apple. In dat geval spreekt Brenstein van een win-win-situatie.

Vergoedingen aan concurrenten

Toch blijven Google en Apple groten concurrenten van elkaar wat betreft de besturingssystemen. Een iPhone of iPad installeert bijvoorbeeld niet standaard Google-apps. Anderzijds is het ook weer niet heel vreemd dat concurrenten elkaar betalen voor diensten. Zo doet er bijvoorbeeld een gerucht de ronde dat Apple voor de productie van zijn aankomende iPhone 8 een bestelling van 70 miljoen OLED-schermen bij Samsung heeft geplaatst. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is de belangrijkste concurrent van Apple op de smartphonemarkt. De twee partijen zijn met hun iPhone en de Galaxy S-lijn de grootste spelers op de markt voor mobiele telefonie.