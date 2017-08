Nieuwe Samsung Portable SSD T5 haalt 540 MB/s

Hardware

Samsung timmert al jaren aan de weg als het gaat om SSD’s. Naast interne modellen, voert het bedrijf ook externe SSD’s. De T3 was hier het meest recente voorbeeld van. Nu komt het bedrijf met een opvolger, die als T5 door het leven zal gaan.

De SSD T5 doet uiterlijk meer dan een klein beetje denken aan zijn voorganger. Intern is het apparaat echter voorzien van de nieuwste V-NAND-opslag, die bestaat uit 64 lagen. De T5 kan data overzetten aan maximaal 540 MB/s. De aanwezigheid van een USB 3.1 (Gen 2, dus 10 Gbps) moet hierbij ook helpen. Hij is dus zo’n 100 MB/s sneller dan de T3.

De T5 meet 74 x 57,3 x 10,5 millimeter, waarmee hij net een tikje kleiner is dan de T3. Hij weegt zo’n 50 gram. Zoals gezegd is er voorzien in een USB 3.1 (Gen 2) aansluiting. Daarnaast levert Samsung twee kabels mee. USB Type-C naar Type-C en USB Type-C naar Type-A. Dit betekent dat je hem zowel op de nieuwste apparatuur met Type-C-aansluiting kunt gebruiken als op oudere apparaten die dit nog niet hebben. Uiteraard ben je zoals altijd beperkt door de ‘zwakste’ schakel in de keten als het gaat om overdrachtsnelheden. Je hebt dus aan beide kanten een USB 3.1 (Gen 2)-aansluiting nodig om deze volledig te benutten.

Samsung richt zich met de SSD T5 naar eigen zeggen op content creators, zakelijke en IT-professionals en consumenten die eenvoudig en snel toegangn tot data willen. Hij is daarnaast ook echt bedacht op gebruik onderweg. Zo kan hij een val van een hoogte tot 2 meter doorstaan zonder dat er schade optreedt. Daarnaast is er voorzien in 256-bits AES-encryptie.

Versies en verkrijgbaarheid

De SSD T5 is beschikbaar in meerdere varianten. Allereerst zijn er verschillende capaciteiten: 250 GB, 500 GB, 1 TB en 2 TB. Al deze versies zijn voorzien van een metalen behuizing. De twee met de grootste capaciteit hebben een Deep Black afwerking, bij de kleinere wordt gesproken over Alluring Blue. Vanaf vandaag zijn ze allemaal wereldwijd verkrijgbaar. De vanafprijs is 149,50 euro inclusief BTW voor het 250GB-model.