LinkedIn moet van rechter publieke profieldata prijsgeven

Business

LinkedIn heeft een rechtszaak verloren. Hierin klaagde de Amerikaanse startup hiQ labs het zakelijke netwerk aan, omdat het bedrijf geen toegang zou krijgen tot publieke profielinformatie. Reuters schreef een verslag over de zaak, waarin duidelijk wordt dat LinkedIn zich niet zomaar neerlegt bij de uitspraak van de rechter.

De startup ontwikkelt namelijk een algoritme dat LinkedIn-data analyseert. Op basis van die data wordt het gedrag van personeel voorspeld. Volgens LinkedIn gebruikt hiQ Labs zijn bevindingen uiteindelijk om werkgevers in te lichten over een mogelijk vertrek van werknemers. Het algoritme kan namelijk voorspellen wanneer iemand ontslag gaat nemen. hiQ Labs zegt zelf dat het werkgevers niet tipt over wijzigingen in individuele profielen, maar naar de grote lijn te kijken.

De twee partijen liggen sinds mei al met elkaar overhoop. Het zakelijke netwerk beschuldigde hiQ Labs toen per brief van hacken. Ook vroeg LinkedIn aan hiQ Labs te stoppen met het verzamelen van openbare informatie. De startup klaagde het zakelijke netwerk daarop aan.

Oordeel

Volgens de rechter wordt de privacy van zijn 467 miljoen gebruikers niet geschonden, zoals LinkedIn zelf beweert. Ook zou bij een gelijk van LinkedIn het open karakter van internet in gevaar komen. In een verklaring laat hiQ Labs weten dat publieke data ook publiekelijk moet blijven. Innovatie moet volgens de startup niet de kop worden ingedrukt door wat het zelf legaal pesten en concurrentievervalsing van publieke gegevens door een kleine groep krachtige bedrijven noemt.

LinkedIn moet de beperkingen die hiQ Labs zijn opgelegd binnen 24 uur opheffen. Toch legt het bedrijf het bijltje er niet bij neer. Het zakelijke netwerk is namelijk van plan om in hoger beroep te gaan. In een reactie laat LinkedIn weten te strijden voor de controle over data van zijn gebruikers, maar het lijkt vooral het principe van werkgevers inlichten waar het zakelijke netwerk moeite mee heeft.