Kolos wil ’s werelds grootste volledig duurzame datacenter bouwen

Business

De Amerikaans-Noorse startup Kolos is van plan ’s werelds grootste volledig duurzame datacenter te bouwen. Dat gaat het bedrijf heel slim aanpakken, want het datacenter wordt gebouwd in het stadje Ballangen, dat in de Poolcirkel ligt en dus van nature koud is.

De BBC meldt dat het datacenter de koele lucht en lokale waterkracht zal gebruiken om de energiekosten zo laag mogelijk te maken. Recent haalde het bedrijf “enkele miljoenen dollars” op tijdens een investeringsronde in Noorwegen en op dit moment werkt het met een Amerikaanse investeringsbank om het resterende bedrag te verzamelen.

Het datacenter moet het grootste van de wereld worden en zal binnen een decennium genoeg servers maken om 1.000MW aan energie te verbruiken. In eerste instantie zal het slechts 70MW nodig hebben om te draaien. Maar de uitbreiding zal als het goed is snel gaan en er wordt dan ook verwacht dat het snel het grootste wordt. Uiteindelijk moet het vloeroppervlak 600.000 vierkante meter bedragen. Ter vergelijking: de huidige recordhouder ligt in Langfang in China en is 585.289,2 vierkante meter.

Overigens is het ook de vraag hoe lang het datacenter van Kolos de grootste zal zijn. Er wordt op dit moment in het Amerikaanse Nevada een datacenter gebouwd, dat als het af is 668.901,9 vierkante meter aan vloeroppervlak heeft. Dat zal ook op honderd procent hernieuwbare energie draaien, maar gebruikt slechts 650MW.

Het koude klimaat en de toegang tot datakabels maakte dat Kolos voor Ballangen koos. Het bedrijf stelt dat het datacenter tegen de tijd dat het af is, het grootste groene datacenter ter wereld is. Verwacht wordt dat er 2000 tot 3000 nieuwe banen gecreëerd worden en indirect zo’n 10.000 tot 15.000 door mensen die naar Ballangen verhuizen.

Enigszins opmerkelijk is overigens dat het nog niet helemaal duidelijk is of het datacenter er uiteindelijk echt komt. Clive Longbottom, analist en oprichter van Quacrica, stelt dat Ballangen niet eenvoudig bereikbaar is en dat uit de site van Kolos niet blijkt waar het datacenter straks voor dient.

Daarnaast stelt Longbottom dat “Europese bedrijven die zoeken naar een native datacenter eerder voor een EU-land gaan. Zweden heeft bijvoorbeeld een bloeiende datacentermarkt, net als anderen waar de stroom wellicht minder goedkoop is, maar die wel een stuk makkelijker en goedkoper bereikbaar zijn.”

De vraag is uiteindelijk ook of de stroom die in Noorwegen opgewekt wordt straks wel echt goedkoper is. Het datacenter bouwen duurt wel even en de kans is groot dat de EU de komende jaren veel geld blijft investeren in duurzame energiebronnen. Zodoende kan het zijn dat de Nederlandse windenergie of Duitse zonne-energie goedkoper is dan in Noorwegen.

Tegelijk is het wel logisch om een datacenter te bouwen op een plek waar het makkelijker is om te koelen door bijvoorbeeld de koude lucht. David Groombridge, onderzoeksdirecteur van Gartner, vindt het wel een logische keuze om voor Noorwegen te kiezen. “We weten allemaal dat stroom een significante kostenpost is bij grote datacenters en dit lijkt een logische zet,” vertelde hij. “Maar de zaak die het bouwt, Kolos, is geen bedrijf waar ik bekend mee ben en lijkt net nieuw opgericht te zijn. We hebben dus meer informatie nodig om te kunnen bepalen wat ze daadwerkelijk zullen leveren.”