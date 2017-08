Meltwater neemt Cosmify over voor nieuwe data-inzichten

Business

Meltwater, dat zich bezighoudt met media intelligence, heeft vandaag aangekondigd dat het Cosmify overneemt. Dat is een startup uit San Francisco die zich specialiseert in data-analyse. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend gemaakt, maar de teams van Cosmify worden geïntegreerd binnen die van Meltwater.

Het is volgens VentureBeat de vierde overname van Meltwater in negen maanden tijd. Het bedrijf nam al de Hongkongse big data oplossing Klarity over, het Britse Wrapidity en het Amerikaanse Encore Alerts. Als het goed is komt er binnenkort nog een vijfde overname bij, want Meltwater staat op het punt zijn overnamegesprekken met het Canadese Infomart af te ronden.

Meltwater werd in 2001 in Noorwegen opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco. In totaal werken er, verspreid over 55 kantoren wereldwijd, 1500 medewerkers. Het bedrijf claimt zelf zo’n 25.000 klanten te hebben, waaronder de George Washington University, de Denver Broncos en het Apache Software Foundation.

Meltwater was er in eerste instantie op gericht bedrijven een melding te geven als ze genoemd werden in de media. Sindsdien heeft het veel meer bronnen, waaronder sociale media, weblogs, fora en recensies. Dat is slechts het begin, want Meltwater heeft veel grotere plannen. Dat laat Aditya Jami, directeur van de AI-afdeling, ook weten aan VentureBeat.

Het abstraheren van data uit nieuwe bronnen staat centraal in de toekomstplannen. “Dat is waar Cosmify voor nodig is. Het ondersteunt Pdf’s, spreadsheets, cloud drives, kalenders en meer, en kan dus interessante inzichten krijgen uit andere bestandstypen,” aldus Jami. Ook liet hij weten dat er nog een aantal andere overnames aan zitten te komen. “Er liggen er nog een aantal in de planning.”