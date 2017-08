‘iPhone 7s en 7s Plus krijgen glazen achterkant voor draadloos laden’

Mobile

Apple zal in september drie nieuwe smartphones introduceren. Over de iPhone 8, het vlaggenschipmodel, weten we al veel, maar van de iPhone 7s en 7s Plus weten we nauwelijks iets. Nu is er een nieuw bericht, waaruit blijkt dat die twee toestellen er bijna hetzelfde uit zullen zien als hun voorgangers, maar een glazen achterkant krijgen.

Dat meldt de Duitse site Giga op basis van wat het zelf als een “betrouwbare bron” ziet. De site stelt dat de iPhone 7s door de glazen achterkant iets dikker wordt dan de iPhone 7. Tegelijk zal het toestel ook in andere opzichten iets groter worden dan zijn voorganger. Dit zijn de formaten die de site meldt:

iPhone 7: 138.31 mm × 67.14 mm × 7.1 mm

iPhone 7s: 138.44 mm × 67.27 mm × 7.21 mm

Afgezien daarvan schrijft Giga dat de iPhone 7s nog altijd een uitstekende achtercamera heeft. Op die plek is de telefoon volgens hen 7,92 mm dik, waarmee de camera 0,71 mm uitsteekt. Ter vergelijking: dat was bij de iPhone 7 nog 1,08 mm. Heel erg groot is het verschil dus niet, maar het laat wel zien dat Apple er alles aan doet om de camera zo min mogelijk uit te laten steken.

Er lijken weinig grote innovaties te zitten in de iPhone 7s en 7s Plus. Apple zou gekozen hebben voor een glazen achterkant om het draadloos opladen van de smartphone mogelijk te maken. Verder lijken deze toestellen ‘gewoon’ een thuisknop met vingerafdrukscanner te krijgen. Of ze net als de iPhone 8 ook over gezichtsherkenning beschikken is niet zeker.

Waarschijnlijk presenteert Apple de telefoons tegen het einde van de maand september.