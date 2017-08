Google Allo voortaan beschikbaar als webversie

Consumer

Google heeft een webversie van zijn chat-app Allo officieel beschikbaar gemaakt. Gebruikers van de dienst kunnen daardoor Google Allo voortaan ook achter hun computer opstarten in Google Chrome. Wel een beetje laat en slechts één browser ondersteunen valt wellicht ook niet bij iedereen in de smaak, maar de dienst werd ook pas op 21 september 2016 gelanceerd.

Een simpele zoekopdracht in de Play Store laat zien dat Google Allo op Android 10 miljoen downloads telt. De berichtendienst kent bijvoorbeeld stickers en aanpasbare tekstgrootte, maar de aanwezigheid van de Google Assistant maakt het voor sommige gebruikers echt interessant. Deze slimme assistent beantwoord simpele vragen die je doorgaans opzoekt door te googelen. Overigens geeft Facebook zijn slimme assistent M in berichtendienst Messenger ook een steeds prominentere rol. Zo kwam gisteren nog het bericht binnen dat M voortaan met Spotify-suggesties komt.

Koppelen

Om gebruik te maken van de webversie van Allo, is er naast de Chrome-browser een Android-smartphone met de nieuwste versie van Allo nodig. Om de applicatie aan de webversie te koppelen, dien je een aantal stappen te doorlopen. Allereerst dien je de website van Google Allo te openen (klik hier). Daarna start je op je telefoon de applicatie op. In de app kun je vanuit het menu op Allo for web klikken. Door vervolgens een qr-code te scannen is het gereed maken van Allo voor de webbrowser geslaagd.

Het is overigens van belang dat de app aan de webversie gekoppeld blijft. De webversie maakt namelijk gebruik van de app-gegevens op de smartphone. Als je bijvoorbeeld je telefoon uitschakelt, dan werkt ook Allo op de computer niet meer. Bij de webversie van WhatsApp is dit overigens ook het geval.

iPhone

Op zijn website schrijft Google verder dat iPhone-eigenaren uiteindelijk ook van de webversie gebruik kunnen maken. Een specifieke datum noemt het bedrijf niet, al wordt er gesproken van een spoedige lancering.