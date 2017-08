Intel rept al van tweede generatie 10nm processoren, Ice Lake

Hardware

De leveringen van de eerste 10-nanometer processoren van Intel zijn nog niet begonnen, maar het bedrijf is wel al begonnen met de opvolger daarvan. Op de website van het bedrijf is een pagina gespot waar de naam van de nieuwe 10nm processor al onthuld is: Ice Lake.

Afgezien van die naam is eigenlijk nog vrij weinig bekend. De site Anandtech trof de volgende informatie aan op de site van Intel: “De Ice Lake processor is de opvolger van de achtste generatie Intel Core processoren. Deze processoren maken gebruik van Intels toonaangevende 10 nm+ procestechnologie.”

Dat Intel nu al iets van de tweede generatie 10nm processor heeft onthuld is interessant. Het bedrijf heeft formeel nog niets vrijgegeven over zijn eerste 10nm Core architectuur, Cannon Lake, dus dat het nu al een generatie verder kijkt is al interessant. Anandtech speculeert dat de Ice Lake-processoren breder inzetbaar worden dan de eerste architectuur. Cannon Lake zou vooral gericht zijn op mobiele CPU’s en minder moeilijk te produceren zijn. Wellicht wordt Ice Lake dan de eerste echt goed te produceren 10nm processor die ook geschikt is voor laptops en desktop-apparaten.

Cannon Lake zal volgend jaar uitgebracht worden. De massaproductie van die chips zou in de eerste helft van 2018 van start moeten gaan. Eerder moet de productie en release van Coffee Lake, de achtste generatie Intel Core-processoren, van start gaan. Dat zijn 14 nanometer processoren.

De verwachting is dat Ice Lake eind 2018 of wellicht pas in 2019 beschikbaar is.