Qualcomm komt met dieptecamera’s voor Android

Qualcomm heeft dieptecamera’s ontwikkeld voor Android. Het bedrijf lanceerde vorig jaar samen met de Snapdragon 835 het Spectra Module Program, dat fabrikanten er eenvoudig toe in staat stelt camera’s in hun telefoons die draaien op een Snapdragon-processor te integreren. Nu zijn er nieuwe mogelijkheden.

Tijdens een presentatie onthulde Qualcomm drie nieuwe modules binnen het Spectra-programma. Het gaat om één module die erop gericht is om irisscans te maken en twee camera’s die diepte kunnen zien. Een daarvan is goedkoop en beschikt over een passieve sensor en de duurdere variant over een actieve sensor.

De irisscanner werkt volgens Qualcomm beter dan die van andere bedrijven. Deze versie zou kunnen herkennen of mensen proberen de scanner om de tuin te leiden door bijvoorbeeld een foto van iemands ogen te tonen. Ook zou de irisscanner van Qualcomm door zonnebrillen heen kunnen kijken.

Interessanter zijn echter de dieptesensoren. De passieve werkt redelijk standaard en maakt gebruik van twee cameralenzen die allebei een aparte foto maakt, waarna de telefoon ze kan vergelijken en aan de hand daarvan diepte kan zien. Minder standaard is wat Qualcomm de actieve dieptesensor noemt.

Die gebruikt een infraroodlicht, dat een patroon van duizenden puntjes uitzendt. Een speciale infraroodsensor kan die puntjes zien. De software van Qualcomm verwerkt binnenkomende data over de positionering van die puntjes, en kan verstoringen zien. Aan de hand van die verstoringen weet de camera precies hoe diep iets is en kan er een zeer precies 3D-beeld gemaakt worden. Het voordeel van het infraroodlicht is dat het systeem ook in het donker werkt. Aangezien het duizenden punten meet, kan het ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld gezichtsherkenning.

Qualcomm ziet zelf veel mogelijkheden voor deze laatste sensor. Het bedrijf hoopt dat die snel ingebouwd zal worden in telefoons met augmented en virtual reality mogelijkheden en ook gebruikt gaat worden voor gezichtsherkenning. Een kleine demonstratie die laat zien hoe precies vooral die laatste sensor werkt, gaf het bedrijf ook al en kan je hieronder zien.