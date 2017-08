Intel op schema om zijn diversiteitsdoelen voor 2020 te halen

Business

Intel legde zichzelf begin 2015 het doel op om in 2020 volledige representatie van vrouwen en ondervertegenwoordigde minderheden te realiseren. Daarmee wil het bedrijf dat zijn werknemers en managementfuncties in dat jaar representaties zijn van de bevolkingsgroep. In een eigen rapport stelt de chipmaker dat het op schema ligt bij het halen van het doel.

Vrouwen, Afro-Amerikanen, Native Americans en Latinos zijn niet veel te vinden in de technologiesector. Vooral blanke en Aziatische mannen maken de dienst uit binnen de sector. Door erop te hameren bij wervingsprocessen en zijn plannen te promoten, wil Intel daar verandering in brengen. CEO Brian Krzanich geeft in een blog aan waarom Intel het voornemen precies heeft. Het bedrijf wijdt zich toe om een plek te creëren waar iedereen zich gerespecteerd voelt. Volgens Krzanich praten techbedrijven al jaren over diversiteit, maar laten cijfers zien dat er weinig vooruitgang is.

Cijfers

De data van Intel laten zien dat er het bij het bedrijf anders aan toe gaat. In december 2014 was er nog een ‘gat’ bij Intel van 2300 werknemers als het gaat om de juiste weergave binnen het bedrijf. Tegenwoordig ligt dat aantal nog op 801 mensen, een verbetering van 65 procent. Die cijfers zijn afkomstig van Barbara Whye, een vrouw die in april hoofd werd van de diversiteitsafdeling van Intel. Whye noemt het behoud van werknemers een belangrijke focusveld.

Sinds 2016 kent Intel een toename van vrouwelijke representatie van 0,3 procent. Een representatie van het aantal Afro-Amerikanen is ten opzichte van een jaar eerder gelijk. Native Americans nam met ongeveer acht procent toe, terwijl het aantal Latinos ongeveer gelijk bleef. Als de trend wordt doorgezet haalt Intel zijn doel twee jaar eerder dan gepland. De chipmaker trok 300 miljoen dollar uit voor zijn voornemens omtrent diversiteit.

Afgelopen periode

Overigens komen de cijfers van Intel op een bijzonder moment. Krzanich trok zich eerder deze week nog terug uit de adviesraad van president Trump omdat er volgens hem een verdeeld politiek landschap is. Dit besluit nam hij naar aanleiding van dodelijke rellen tussen rechtsextremisten en tegendemonstranten. Anderzijds kwam de technologiesector onder vuur te liggen omdat een Google-medewerker een anti-diversiteitsmemo schreef. De werknemer werd daarom ontslagen.