VMware verhoogt week voor kwartaalcijfers eigen verwachtingen

Business

VMware is inmiddels een eind op weg om zijn financiële cijfers voor het tweede kwartaal af te ronden. Het softwarebedrijf heeft er inmiddels voldoende vertrouwen in dat het uiteindelijke verslag goed zal zijn. De verwachtingen zijn daarom met hogere cijfers bijgesteld, zo weet ZDNet.

Volgens VMware zal de omzet uitkomen tussen de 1,89 miljard dollar en 1,906 miljard dollar. Dat betekent dat de omzet omgerekend uit zal komen ergens rond de 1,5 miljard euro. Indien dat resultaat gehaald wordt, betekent dat een groei van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf verwacht voor zijn tweede kwartaal dat de omzet uit licenties met 12,9 procent tot 14,4 procent groeit. De non-GAAP resultaten komen uit op 1,15 dollar tot 1,19 dollar per aandeel, terwijl de GAAP resultaten uitkomen op 0,78 dollar tot 0,86 dollar per aandeel.

Beleggers verwachtten oorspronkelijk een non-GAAP per aandeel van 1,13 dollar, terwijl de omzet volgens hen uit zou komen op 1,86 miljard dollar. Beide verwachtingen zullen volgens VMware dus overtroffen worden. Wat betreft fiscaal 2018 denkt VMware aan een omzet van rond de 7,83 miljard dollar, met een non-GAAP resultaat van ongeveer 5,08 dollar per aandeel.

Reactie analist en toekomstplannen

Analist John DiFucci van Jefferies is optimistisch wat betreft VMware. “We blijven geloven dat VMware profiteert van een core compute business die beter presteert dan voorheen gedacht, naast een verhoogde transactie van NSX (software defined networking) en VSAN (software defined storage), succesvolle investeringen in EUC (End User Computing) en go-to-markt samenwerkingen met Dell/EMC”, aldus DiFucci.

Of het bijstellen van de verwachtingen voor het tweede kwartaal verstandig is, zullen we op 24 augustus weten. Dan publiceert het bedrijf zijn financiële cijfers over de afgelopen drie maanden. Overigens zit er ook een belangrijke beurs voor VMware aan te komen, genaamd VMworld. Tijdens deze conferentie maakt het bedrijf plannen voor onder meer netwerkbeveiliging en zakelijke mobiliteit bekend. Van 27 tot en met 31 augustus vindt de Amerikaanse versie plaats, terwijl op 11 tot en met 14 september de Europese beurs gehouden wordt. Bij die laatste zal Techzine aanwezig zijn.