Komt Microsoft spoedig met een Surface Pro met Windows 10 S?

Hardware

Een obstakel waar geïnteresseerde in de Surface Pro tegenaan lopen is het prijskaartje. De tablet kent voor sommige personen een aanschafprijs die ze af zal schrikken. Voor hen is er nu iets om naar uit te kijken, want er komt wellicht spoedig een variant met Windows 10 S. Dat is het besturingssysteem dat Microsoft heeft ontwikkeld om de concurrentie aan te gaan met de Chromebooks, waar Chrome OS op draait.

In de firmware-update die Microsoft recentelijk voor de Surface Pro uitrolde zijn hiervoor enkele aanwijzingen te vinden. Ten tijde van de update was er geen zogeheten changelog beschikbaar, maar inmiddels is die wel te vinden op de website Neowin. Daaruit blijkt dat de update Windows 10 S-ondersteuning brengt naar verschillende Intel drivers die voornamelijk gaan over het zogeheten Dynamic Platform en het Thermal Platform. Het gaat hier om de device managers die Microsoft als volgt omschrijft:

Intel(R) Dynamic Platform en Thermal Framework Processor Participant: 8.2.11004.3973 schakelt ondersteuning voor Windows 10s in.

Intel(R) Dynamic Platform en Thermal Framework Power Participant: 8.2.11004.3973 schakelt ondersteuning voor Windows 10s in.

Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant: 8.2.11004.3973 schakelt ondersteuning voor Windows 10s in.

Betekenis

Dat deze drivers Windows 10 S ondersteunen kan erop wijzen dat er een lancering van de Surface Pro met het besturingssysteem aan zit te komen. Anderzijds wijst het wellicht op een nieuwe update die ervoor zorgt dat alles perfect werkt als gebruikers handmatig Windows 10 S installeren. Toch is er extra informatie die op een Microsoft-apparaat in deze lijn met het besturingssysteem wijst. Het techbedrijf gaf al eens aan dat er een versie van de Surface Pro komt waarop Windows 10 S voor-geïnstalleerd is.

Met die belofte in het achterhoofd kijken we uit naar de eventuele berichtgeving van Microsoft omtrent de Surface Pro in de komende weken. Wellicht dat we er nog lang op moeten wachten, maar na vandaag lijken alle seinen op groen gezet te zijn.