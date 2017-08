Huawei Y6 Pro vanaf 21 augustus in de winkels

Mobile

Dat er een nieuwe uitvoering in de Huawei Y-serie aan zit te komen, was al bekend. Het Chinese bedrijf bevestigde in juli tegenover Android Planet dat de Huawei Y6 Pro in augustus zou verschijnen. Nu heeft Huawei met een persbericht bekendgemaakt op welke datum we de budgetsmartphone mogen verwachten, met daarbij uiteraard wat nieuwe details.

Huawei claimt dat het toestel geschikt is voor een multitasker die op zoek is naar een stijlvol, betaalbaar en krachtig toestel. Gezien het prijskaartje van 179 euro kunnen we ons wel vinden in het stijlvolle ontwerp. Huawei toont de Y6 Pro namelijk in een aantal afbeeldingen, die je onderaan het bericht terugvindt. Wat betreft specificaties ziet het er voor de prijs ook niet slecht uit, al is het natuurlijk even afwachten op hoe het in de praktijk uitpakt.

Zo haalt de Huawei Y6 Pro zijn rekenkracht uit een Qualcomm MSM8917 Quad-Core processor en 2 GB RAM-geheugen. De smartphone beschikt over 16 GB aan opslaggeheugen. Het besturingssysteem van de Huawei Y6 Pro is Android 7.0 Nougat. Daarnaast beschikt het toestel over een 5-inch scherm met een resolutie van 1280 x 720 pixels en een 3020 mAh-accu. Dat is een op papier in ieder geval uitstekende capaciteit.

Huawei VIP Service

Aan de achterzijde vinden we een vingerafdrukscanner en een 13 megapixelcamera met flitser. De selfiecamera schiet foto’s met een 5 megapixel-sensor. Verder geeft Huawei aan dat Nederland exclusief de VIP Service van het bedrijf mag verwachten. Dat houdt in dat gebruikers hun Huawei Y6 Pro kunnen registreren voor een jaar extra garantie bovenop de fabrieksgarantie van twee jaar. Huawei belooft tevens dat deelnemers van de VIP Service hun toestel binnen drie dagen kosteloos kunnen laten repareren, waarbij ook ophalen en retourneren inbegrepen is.

Vanaf 21 augustus is de Huawei Y6 Pro verkrijgbaar in de kleuren zwart, goud en zilvergrijs.