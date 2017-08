‘MongoDB dient document in voor beursgang’

Business

MongoDB zou van plan zijn om naar de beurs te gaan. Dat meldt althans TechCrunch op basis van anonieme bronnen. Volgens de bronnen is er inmiddels een officieel document ingediend om de beursgang te realiseren. Het gaat om een zogeheten S-1 filing, waardoor het bedrijf voor het einde van het jaar beursgenoteerd moet zijn.

Er doen zich al enkele jaren geruchten de ronde over een mogelijke beursgang van MongoDB. In mei kwam The Wall Street Journal nog met het nieuws dat het bedrijf bankiers inhuurde om het proces te versnellen. Volgens TechCrunch proberen veel bedrijven momenteel een beursnotering te realiseren tussen het Amerikaanse Labor Day en Thanksgiving. Labor Day vindt plaats op 4 september, terwijl Thanksgiving op 23 november is.

MongoDB werd in 2007 opgericht en levert open source NoSQL-databases. Ook biedt MongoDB beveiliging en trainingen voor bedrijven die de diensten gebruiken. Momenteel beschikt het bedrijf al over een flink aantal klanten, waaronder Adobe, eBay, Citigroup, McAfee en Gov.uk. MongoDB is slim ingesprongen op het zogeheten confidential filing provision van de JOBS Act, dat in 2012 geïntroduceerd werd. Veel bedrijven kiezen ervoor om documenten in te dienen en te wachten tot 15 dagen voordat financiële details bekendgemaakt moeten worden. Startups kunnen zich zo voorbereiden op het naar de beurs gaan zonder al te veel inspectie tot een paar weken voor de beursgang.

Doel beursgang

MongoDB haalde in totaal al 311 miljoen dollar (265 miljoen euro) aan investeringen op. Het bedrijf werd bij zijn laatste waardering in 2014 nog geschat op 1,6 miljard dollar, wat neerkomt op zo’n 1,36 miljard euro. Met de beursgang wil MongoDB mogelijk geld ophalen om nieuwe werknemers aan te nemen, zijn productaanbod uit te breiden of derde partijen terug te betalen. Beursgangen zijn overigens niet altijd succesvol. Zo ging Snapchat-moederbedrijf Snap Inc. begin maart naar de beurs met een prijs per aandeel van 24,48 dollar. In eerste instantie schoot het aandeel omhoog, maar op het moment van schrijven kost een aandeel Snap Inc. 13,12 dollar.