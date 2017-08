Nieuwe Google Docs-update legt nadruk op samenwerken, ook vanaf mobiel

Apps & Software

Google heeft nieuwe functies aan Docs toegevoegd, zo laat het bedrijf weten in een blogbericht. De focus ligt daarbij vooral op het beter samenwerken met elkaar. Niet zo gek, aangezien in Google Docs gebruikers tegelijkertijd aanpassingen kunnen maken aan een document. Soms wordt het proces van informatie verwerken daardoor verstoord.

Google geeft tevens aan dat de update moet helpen bij het aanpassen van tools voor je workflow en het opsporen van informatie als dat nodig is. Het volgen van aanpassingen neemt volgens het bedrijf soms veel tijd in beslag, vooral als het gaat om een juridische overeenkomst, projectvoorstel of research paper. Met de nieuwe update moet het proces dus anders verlopen. Google somt zijn aanpassingen als volgt op:

Aanpassingen in Docs, Sheets en Slides kunnen onder versiegeschiedenis (voorheen revisiegeschiedenis) geraadpleegd worden. Daarbij is het mogelijk om de huidige versie van naam te veranderen. Verschillende versies van documenten kunnen voortaan dus een aparte naam krijgen. Om het proces te versnellen is er de optie om alleen versies met namen in deze Google-diensten te tonen.

In Docs is er voortaan een preview beschikbaar van hoe een document eruit ziet zonder commentaar en voorgestelde edits. Dit kan in een speciaal menu, waar je alles kunt uitschakelen of inschakelen.

Tevens is het ook mogelijk om alle editsuggesties in één keer te accepteren of af te wijzen. Een team dat Docs gebruikt kan zo tijd besparen door niet alle suggesties te hoeven bekijken. Ook dit kan vanuit een menu waar je alles in- of uitschakelt.

Suggesties in Docs is voortaan mogelijk op Android, iPhones en iPads. Door op het menu rechts onderin een document te klikken, kun je de mogelijkheid selecteren om onderweg te editen.

Documenten vergelijken en eventuele aanpassingen bekijken kan voortaan met Litera Change-Pro of Workshare add-ons in Docs.

Google voert de laatste tijd regelmatig updates door in zijn diensten. Zo kwam er in juli nog extra beveiliging voor Docs tegen phishing, terwijl vorige week nog bekend werd dat de iOS-app van Gmail gaat waarschuwen bij verdachte links.