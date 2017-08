Video’s maken in LinkedIn binnenkort mogelijk

Apps & Software

Frequente bezoekers van LinkedIn zal het de afgelopen tijd opgevallen zijn dat er regelmatig video’s voorbijkomen in de feed. Hiervoor heeft LinkedIn zelf een aantal zogeheten Influencers geselecteerd. Deze video’s spelen automatisch af zodra je er voorbij scrolt, iets wat wij en waarschijnlijk velen met ons behoorlijk irritant vinden overigens. LinkedIn is echter van plan om de videofunctionaliteit nog verder uit te breiden. Binnenkort is het mogelijk om ook binnen de app zelf video’s te schieten. Deze deel je vervolgens met je volgers.

Als je nu in de LinkedIn-app een post wilt maken, dan kun je naast tekst alleen een foto maken, door op het camera-icoontje te tikken. Binnenkort komt daar ook een videocamera-icoontje naast te staan. Dat maakt het dus mogelijk om zonder de app te verlaten een filmpje te schieten en te delen. Dit maakt het weer net een stukje handiger. Je hoeft dan niet in je folder met eerder genomen foto’s en video’s te zoeken welke je wilt delen.

Niet voor iedereen, in eerste instantie

LinkedIn rolt de nieuwe functie de komende maanden uit, zo lezen we op MSPoweruser. Hij zal ook niet voor iedereen beschikbaar komen. Alleen ‘frequent contributors‘ krijgen het nieuwe icoontje en daarmee de functionaliteit te zien. Of hij daarna ook naar de rest van de gebruikers komt, is niet duidelijk. Het zou ons verbazen als dit niet gaat gebeuren, maar je weet het maar nooit. Misschien wordt het wel onderdeel van een van de abonnementen die je af kunt sluiten.