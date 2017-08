Google Maps krijgt Q&A-functie voor bedrijven

Apps & Software

Google heeft een nieuwe functie onthuld voor Google Maps voor Android en voor zijn mobiele zoekfunctie. Gebruikers kunnen straks naar een lokaal bedrijf gaan en daar vragen stellen of beantwoorden. Middels de Q&A-functie moet er snel meer informatie beschikbaar worden gemaakt over bedrijven.

Dat onthulde het bedrijf vandaag in een blogpost. Vragen kunnen makkelijk gesteld of beantwoord worden. Gebruikers hoeven enkel te zoeken naar een locatie op Google Maps of Search en te surfen naar de pagina van het bedrijf. Daarna is er onderin de pagina een “Vraag & Antwoord”-sectie te vinden.

Daar kunnen vragen gesteld worden, maar ook beantwoord. Verder is het mogelijk voor gebruikers om vragen een duimpje omhoog te geven. Op basis van het aantal duimpjes dat een vraag en antwoord heeft, komt een vraag hoger te staan. De meest behulpzame content moet zo het snelst en ook het makkelijkst vindbaar te zijn.

Google voegt ook een functie toe voor bedrijven zelf. Zij kunnen ook veelgestelde vragen toevoegen, evenals de antwoorden daarop. Op die manier hoopt het bedrijf dat er zo accuraat en bruikbare informatie als mogelijk beschikbaar is op de pagina’s. Ook kunnen bedrijven zich aanmelden voor alerts, zodat in het geval van vragen, zij die zelf kunnen beantwoorden. Gebruikers die een vraag hebben gesteld, krijgen uiteraard ook een melding als er een antwoord gegeven is.

De Q&A-functie is straks te vinden naast de andere content rond lokale bedrijven. Daar staan nu al zaken als het telefoonnummer waarop een bedrijf bereikt kan worden, de locatie ervan en de openingstijden.