Oracle breidt EPM-cloud uit om financiële teams te ondersteunen

Services

Oracle laat weten dat er nieuwe toevoegingen komen voor zijn Enterprise Performance Management (EPM) cloud. Vooral financiële teams moeten baat hebben bij de update. Volgens Oracle is de update nodig omdat door de huidige internationale economie organisaties hun businessmodellen voortdurend moeten aanpassen. Die aanpassingen vinden plaats naar aanleiding van marktkansen en bedreigingen.

Eén van de introducties die Oracle doet is de Profitability and Cost Management Cloud. Het bedrijf geeft aan dat organisaties zo snel en intuïtief inzicht krijgen in winst en kosten. Zo worden zakelijke gebruikers de baas over allocatie gebaseerde bedrijfsprocessen, waaronder klant/productwinstgevenheid, managementtoewijzing en shared-services kosten. Organisaties moet meer inzicht krijgen in verborgen winst- en kostenfactoren in belangrijke bedrijfsdimensies.

Tax Reporting Cloud

Anderzijds komt Oracle ook met een Tax Reporting Cloud. Organisaties krijgen daardoor toegang tot de financiële gegevens en processen die nodig zijn om een efficiënte en transparante belastingfunctie op te bouwen. Oracle wil zo helpen bij het verzamelen van belastinggegevens en analyseprocessen te stroomlijnen. Ook moeten internationale organisaties voortaan in staat zijn om complexe landspecifieke belastingrapportage-eisen te beheren via automatisering.

Oracle geeft aan dat er ook nieuwe functies voor Strategic Modelling komen, zodat organisaties modellen voor langetermijnprognoses met mogelijkheden voor scenariomodellering en schuld- en kapitaalstructuurfuncties kunnen krijgen. Met nieuwe functies voor Disclosure Management kunnen gebruikers regelgeving invoeren in een uniforme en samenwerkende omgeving.

EPM-cloud en andere Oracle-diensten

De EPM-cloud helpt financiële teams bij het implementeren van digitale technologieën en moderne best practices. Volgens Oracle moeten de financiële teams zo beter in staat zijn om de veranderingen succesvol te managen, of dat nou strategie of management is. Met EPM-cloud wordt het volgens Oracle mogelijk om accurate en flexibele plannen over financiën en operationele bedrijfsvoering te maken.

Vorige week kondigde Oracle nog versie 13 van zijn Cloud Applications aan. Naar eigen zeggen om de suite klaar voor de toekomst te maken. Het bedrijf toont daarmee aan in ieder geval niet stil te zitten in de zomer.