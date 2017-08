Rackspace lanceert nieuwe securitydienst

Business

Rackspace komt met de Privacy en Data Protection (PDP) service. Dat is ontworpen om gevoelige gegevens te identificeren en te beschermen in de klantomgeving. Het aanbod is wat Rackspace betreft een belangrijk onderdeel van een uniforme beveiligingsbenadering die bedrijven ervan zal verzekeren dat hun organisatie goed beschermd is.

De PDP-service van Rackspace biedt bedrijven een volledig beheerde gegevensbeveiligingsdienst, waaronder data classificatie, data toegang beleid, encryptie en activiteiten rapportage, welke makkelijk geïntegreerd kan worden met bestaande applicaties zonder dat codewijzigingen nodig zijn.

Christy Schumann, algemeen directeur van Rackspace Managed Security, vertelt waarom de PDP-service nodig is: “Cyberaanvallen worden steeds geavanceerder en beveiligingslekken die onbevoegden toegang bieden tot klantgegevens geven komen steeds vaker voor. Veel bedrijven hebben geen eigen middelen en deskundigheid om deze bedreigingen aan te pakken. Het PDP-aanbod is ideaal voor deze organisaties omdat de experts van Rackspace het proces kunnen beheren om ervoor zorgen dat de gegevens beveiligd zijn en de bedrijven compliant zijn met de steeds strengere nalevingseisen.”

Onderdeel van het PDP-aanbod zijn deze drie zaken:

Begrip Data Risico’s: Klanten kunnen op deze manier de meest gevoelige gegevens in hun systeem identificeren, begrijpen en documenteren.

Verbeterde Databescherming: Dit onderdeel beperkt de toegang die mensen tot gegevens hebben tot bedrijfspersoneel. Gedetailleerde informatie over ongeoorloofde toegang door gebruikers, applicaties en systemen wordt tot rapporten gegenereerd en zo komt er meer inzicht voor de IT-afdeling.

Gedetailleerde Compliance Reporting: Onderdeel van dat laatstgenoemde punt zijn maandelijkse rapportages die inzicht bieden in gegevensgebruik en -beveiliging.

Het PDP-aanbod is een aanvulling op Rackspace’s bestaande Managed Security en Compliance Assistance oplossingen, die beveiligingsexperts van Rackspace inzetten om klanten te helpen met strategische planning voor de beste multi-cloud beveiliging, tactische dagelijkse beveiligingsmonitoring en dreigingsanalyse om te detecteren en te reageren op potentiële dreigingen.