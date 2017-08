EvoSwitch geeft leidraad voor hybride cloud strategie

Services

EvoSwitch heeft een nieuw whitepaper gepubliceerd die de naam ‘How to Build a Better Cloud – Planning’ draagt. CIO’s, CTO’s en IT-directeuren moeten door de whitepaper een leidraad krijgen voor het succesvol plannen van een hybride cloud strategie.

EvoSwitch baseert zijn bevindingen voor een deel op de hybride cloud klantervaring rond de EvoSwitch OpenCloud. Het bedrijf is zelf namelijk een datacenter provider, dat datacenters in Europa en de Verenigde Staten heeft. Daarnaast is ook de cloud management expertise van auteur Patrick van der Wilt in de whitepaper verwerkt. Dat is inderdaad een Nederlander, omdat we hier met een Nederlands bedrijf te maken hebben.

‘How to Build a Better Cloud – Planning’ is echter in het Engels geschreven en is in te zien door hier te klikken. Geïnteresseerden moeten zich wel eerst registreren voordat ze de whitepaper in kunnen zien. Overigens gaat het hier om een document van 30 pagina’s, dat ook wel Part 1 genoemd wordt. Deel twee zal in september van dit jaar verschijnen, maar gaat niet over het plannen van een cloudstrategie. In de aankomende whitepaper gaat EvoSwitch namelijk in op de implementatie van de hybride cloud.

Functie whitepaper

Van der Wilt laat in een persbericht weten waarom hij de leidraad nodig acht:

“Succesvolle digitale transformatie en migratie naar een hybride cloud omgeving vraagt om een gedetailleerde planning, maar bovenal om het creëren van draagvlak in de eigen organisatie. De sleutel tot succes van een migratie naar hybride cloud is het uitleggen en verkopen van de geplande processen, in iedere fase van een cloud migratie.”

De schrijver geeft aan dat de whitepaper CIO’s, CTO’s en IT-directeuren diepgaande input voor het plannen van stappen naar een hybride cloudomgeving biedt. Ook inleidende informatie voor niet-technische senior managers die betrokken zijn bij IT-beslissingsprocessen en het plannen van hybride IT is in de whitepaper aanwezig, zo benadrukt Van der Wilt.