Amazon Alexa komt naar de UE Boom 2 en UE Megaboom speakers

Een paar maanden geleden bracht Logitech bètaversies uit voor de Ultimate Ears companion-apps voor de Boom 2 en Megaboom in de Play Store. De voornaamste vernieuwing in die bètaversies was integratie met Amazon Alexa. Nu is ook de stabiele versie van de apps uitgebracht en zit daar, zoals gehoopt, Alexa-integratie bij.

Mocht je beschikken over een UE Boom 2 of Megaboom, kan je volgens The Verge de update via het internet binnenhalen. Die werkt voorlopig enkel met Android-apparaten, en werkt ongeveer hetzelfde als de reeds bestaande ondersteuning van Siri en Google Assistant, die al ingebouwd waren in de apparaten. De UE Boom en Megaboom bieden dankzij de update de volledige Alexa-ervaring. Het enige ‘nadeel’ is dat je Alexa moet oproepen door op de Bluetooth-knop op de speaker te drukken. Er is dus geen always-on functie, die Amazon wel aanbiedt in zijn Echo-apparaten.

Mocht je gebruik maken van de Amerikaanse, Duitse of Engelse versie van de speakers, en de functie willen installeren, moet je eerst de firmware updaten. Daarna dien je in te loggen op je Amazon-account. Daarna is Alexa ingesteld en kan je van alles doen met het apparaat. Zo kan Alexa muziek voor je afspelen, bestellingen plaatsen in de Amazon-webwinkel en kan je haar vragen over bijvoorbeeld het weer stellen.

Voorlopig kunnen Nederlanders geen gebruik maken van Amazon Alexa op de UE Boom 2 en Megaboom. Die is enkel beschikbaar voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Verder worden ook geen Huawei Mate 9, Pixel en OnePlus telefoontoestellen ondersteund.