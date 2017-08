NetApp kent sterk eerste kwartaal

Business

NetApp heeft zijn financiële cijfers over het eerste kwartaal van zijn boekjaar bekendgemaakt, dat eindigde op 28 juli. Het bedrijf kan tevreden terugkijken op de prestaties in de eerste drie maanden. Er werd op meerdere gebieden namelijk een groei genoteerd.

Zo kwam de netto omzet in het eerste kwartaal uit op 1,33 miljard dollar, wat omgerekend zo’n 1,14 miljard euro is. Een jaar eerder schreef NetApp nog een netto omzet van 1,29 miljard dollar. Niet een gigantische groei, maar die moet ook uit andere gebieden komen. Zo was er een GAAP-resultaat per aandeel van 0,49 dollar, terwijl dat een jaar eerder in dezelfde periode nog uitkwam op 0,23 dollar per aandeel. Als er naar het non-GAAP resultaat gekeken wordt dan noteert NetApp een resultaat van 0,62 dollar per aandeel, tegenover 0,46 dollar een jaar eerder. Aandeelhouders kunnen op 25 oktober dan ook een dividend van 0,20 dollar per aandeel verwachten.

Als we naar de aandeelwaarde kijken, dan blijkt het dat beleggers redelijk tevreden zijn over de resultaten. Rond de opening van de beurs, vlak voor het bekendmaken van de cijfers, ging het aandeel omhoog van 42 dollar naar 43 dollar. Daarna zakte het aandeel NetApp wat, waarna het nu staat op 42,41 dollar. Dat is nog steeds meer dan het dieptepunt in de afgelopen maand op vorige week donderdag, toen een aandeel 41,28 dollar kostte. Op 24 juli kostte een aandeel overigens nog 44,86 dollar.

Verwachtingen

NetApp maakt tegelijkertijd zijn verwachtingen voor het tweede kwartaal van het lopende fiscale jaar bekend. Het bedrijf denkt aan een netto omzet tussen de 1,31 miljard dollar en 1,46 miljard dollar. Wat het resultaat per aandeel betreft houdt NetApp het op een GAAP tussen de 0,47 dollar en 0,55 dollar, terwijl de non-GAAP tussen de 0,64 dollar en 0,72 dollar uit zal komen.

