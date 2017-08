Essential Phone verscheept binnen een week

Mobile

De aankondiging van de Essential Phone zorgde voor enthousiaste reacties bij sommige gebruikers, maar de levering wil nog niet echt vlotten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de eerste levering in juni plaats zou vinden. Die deadline haalde de Essential Phone niet. Nu is er het bericht dat de smartphone binnen een week verscheept zal worden.

Dat laat het bedrijf namelijk weten in een e-mail aan klanten, die onder meer 9to5Google bemachtigde. Essential stuurde het bericht naar klanten die de telefoon vroeg aanschaften. Er is echter wel een ‘maar’ in de e-mail aanwezig. De zwarte uitvoering zal als enige binnen zeven dagen verscheept worden, terwijl de witte versie nog steeds gepland staat voor over een paar weken.

E-mail

Er is nog geen nieuwe releasedatum voor de telefoon bekend, maar de nieuwe berichtgeving geeft wel hoop dat de Essential Phone er spoedig aan zit te komen. Eind juli stuurde Essential-CEO Andy Rubin, ook wel bekend als de ‘bedenker’ van Android, trouwens ook een mail met de belofte binnen enkele weken met de telefoon te komen. Nu ziet de e-mail er als volgt uit:

“Goed nieuws! Essential Phone (Black Moon) begint met verschepen. Terwijl de verscheping van jouw Pure White-toestel nog steeds een paar weken op zich laat wachten, willen we je de mogelijkheid bieden om jouw order van Pure White te veranderen naar Black Moon, die binnen zeven dagen zal verschepen.”

Specificaties

De smartphone beschikt over een high-end behuizing van titanium en keramiek en heeft bijna geen schermranden. Het toestel kent een 5,7-inch scherm met een resolutie van 2560 x 1312, dat bijna de hele voorkant bedekt. Verder gebruikt de Essential Phone een Qualcomm Snapdragon 835-processor, 4 GB werkgeheugen en heeft het een opslagcapaciteit van 128 GB.