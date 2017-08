Apple iPhone 7 en 7 Plus best verkochte smartphone afgelopen kwartaal

Mobile

De toptoestellen van Apple en Samsung blijven de wereldwijde verkopen van smartphones domineren. Volgens Strategy Analytics was de iPhone 7 de meest verkochte smartphone van het tweede kwartaal van 2017. Daarna volgt de iPhone 7 Plus, de Samsung Galaxy S8 en de S8+.

“De wereldwijde verkopen van smartphones waren goed voor een robuuste 360,4 miljoen exemplaren in Q2 2017. De top vijf meest populaire modellen samen waren goed voor 1 op de 6 van alle verkochte smartphones wereldwijd van het kwartaal,” vertelt directeur Neil Mawson van Strategy Analytics.

Vooral de iPhone 7 deed het ontzettend goed. Het toestel ging 16,9 miljoen keer over de toonbank en was daarmee goed voor een marktaandeel van 5 procent. De iPhone 7 Plus, met een groter scherm en een hogere prijs, werd 15,1 miljoen keer verkocht. Dat toestel had daarmee een marktaandeel van 4 procent. Gezamenlijk was dus 1 op de 10 verkochte toestellen een iPhone 7.

Verder schat Strategy Analytics dat de Galaxy S8 in totaal 10,2 miljoen keer verkocht werd. Dat toestel is goed voor 3 procent marktaandeel. Plek vier op de lijst is voor de grotere variant, de Galaxy S8+ en ging 9 miljoen keer over de toonbank. Dat toestel had daarmee een marktaandeel van 2 procent. Samsung heeft daarmee de twee best verkochte Android-toestellen in handen.

De vijfde plek was afgelopen kwartaal voor Xiaomi. De Xiaomi Redmi 4A werd 5,5 miljoen keer verkocht wereldwijd, al is dat vooral in Azië het geval. Xiaomi is in China de vierde grootste fabrikant en in India de nummer twee. Verwacht wordt dan ook dat het bedrijf het alleen maar beter zal doen de komende maanden.