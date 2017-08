VPRO zendt 23 augustus documentaire over Stuxnet-virus uit

Security

Een aantal jaar geleden was de computerworm Stuxnet veelvuldig in het nieuws. De malware richtte zich in 2010 onder meer op het nucleaire programma van Iran. De inlichtingendienst van Iran liet al wel van zich horen, maar de overheden van Amerika en Israël (die mogelijk betrokken waren) hebben nog weinig bekendgemaakt. De VPRO zendt aanstaande woensdag een documentaire uit waarin meer informatie naar boven zal komen.

In ‘2Doc: Zero Days’ wordt volgens de omroepvereniging de radiostilte doorbroken door nieuwe informatie over het Amerikaanse cyberwapenprogramma bloot te leggen. Iran wees destijds de Verenigde Staten en Israël aan als de partijen die het virus verspreidden. Het land zag hen toentertijd als de twee grootste vijanden. De Iraanse inlichtingendienst gaf zelfs aan dat er 16.000 computers getroffen waren.

De documentaire is gemaakt door Alex Gibney, ook wel bekend van ‘Going Clear: Scientology & the Prison of Belief’ en ‘We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks’. In het persbericht geeft de VPRO aan dat het cyberprogramma van de VS binnen milliseconden een infrastructuur platleggen of vernietigen, ongeacht de afstand en zonder dat het doelwit er ooit achter zal komen wie de aanval uitvoerde. Te denken valt aan doelwitten zoals elektriciteitsnetten, ziekenhuizen, transportsystemen en waterzuiveringsinstallaties.

Onthullende documentaire

Stuxnet is overigens een dusdanig complexe computerworm dat het onmogelijk gemaakt kan zijn door ‘gewone’ cybercriminelen. Het virus bracht fysieke veranderingen in machines aan. Verschillende centrifuges in een Iraanse kerncentrale werden op hol gebracht en gesloopt. Gibney komt in de documentaire een cyberoorlog op het spoor die ontketend blijkt te zijn door Amerikaanse en Israëlische geheime diensten. Hun doel was dus inderdaad het nucleair programma van Iran te saboteren.

Op 23 augustus zal de documentaire uitgezonden worden op NPO 2. ‘2Doc: Zero Days’ is vanaf tien over half elf ’s avonds te bekijken. Overigens stamt de documentaire uit 2016, maar is hij nu pas op de Nederlandse televisie te zien.