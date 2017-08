Tegenvallend kwartaal voor Lenovo

Business

Lenovo heeft zijn resultaten over het eerste kwartaal in zijn boekjaar bekendgemaakt, dat eindigde op 30 juni. Daaruit blijkt dat het goede vorige kwartaal geen vervolg krijgt. Toen haalde het bedrijf nog een omzetsgroei, terwijl de omzet van Lenovo nu juist krimpt.

De Chinese computermaker noteert zodoende rode cijfers. In het eerste kwartaal schrijft Lenovo een nettoverlies van 72 miljoen dollar, wat omgerekend neerkomt op 61,2 miljoen euro. De zwakke kwartaalcijfers zijn vooral te wijten aan het feit dat Lenovo zijn positie als pc-marktleider verloor. Klanten gaan terug naar HP en Dell vanwege hun nieuwe modellen. De smartphone-divisie, waarbij het bedrijf onder meer rekent op het overgenomen Motorola, kan niet voor een correctie zorgen.

Vooral de hoge kosten die gemaakt worden met de inkoop van componenten zorgen voor een slecht resultaat bij Lenovo. Het aantal verscheept pc’s in de eerste drie maanden komt uit op 12,4 miljoen stuks. Dat is op jaarbasis zes procent minder in een markt die met drie procent afnam. De omzet bleef ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder gelijk, en kwam uit op 10 miljard dollar. Dat is wel meer dan de verwachte 9,9 miljard dollar, zo meldt Bloomberg.

Plannen en reactie beurs

Lenovo liet tegenover journalisten weten dat de kosten voor componenten zoals geheugenchips de rest van het jaar waarschijnlijk toe blijven nemen, al zal dat op een lager tempo gaan dan nu het geval is. Volgens experts ondergaat het bedrijf een periode van transformatie waarin het bestuur een reorganisatie in grote regio’s probeert door te voeren en aanpassingen aanbrengt in het businessmodel.

Ook vanuit de investeerders is er duidelijk op de kwartaalcijfers gereageerd. Het aandeel Lenovo ging op de beurs met 4,2 procent onderuit, waardoor de laagste aandeelwaarde in een jaar tijd behaald wordt. Ook het verlies per aandeel pakt met 0,66 dollar slecht uit. Toch blijft Lenovo niet alleen gokken op de pc-markt. Het bedrijf kondigde aan de komende vier jaar 1,2 miljard dollar te investeren in onderzoek naar onder andere kunstmatige intelligentie, het Internet of Things en virtual reality.