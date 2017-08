Motorola patenteert zelfhelende schermen

Business

Dure reparaties van smartphoneschermen zouden wel eens tot het verleden kunnen horen dankzij een nieuwe technologie van Motorola. Het bedrijf heeft patent aangevraagd op een ‘vormgeheugen polymeer’. Het gaat om een display dat bijvoorbeeld een scheur in het scherm kan repareren door die specifieke plek te verhitten.

In het patent, dat omschreven is door ITPro, staat dat het gaat om een polymeer dat terug kan keren naar een voorbepaalde vorm als het opgewarmd wordt. Motorola ziet een toekomst voor zich waarin er bijvoorbeeld een app ontwikkeld wordt, die gebruikers de beschadigde plek laat markeren. Vervolgens verwarmt de handset dat stukje van het scherm en wordt het daar gerepareerd.

Ook heeft men ideeën voor een speciaal te ontwikkelen dock waarin telefoonschermen zichzelf repareren. Nog een idee is een speciaal materiaal dat als een soort strijkijzer tegen het scherm gedrukt kan worden. Welk van die ideeën er daadwerkelijk komt is natuurlijk maar de vraag. Ook weten we natuurlijk niet of ze er überhaupt op korte termijn komen.

Het speciale polymeer werkt, hoe het er nu uitziet, alleen voor kleinere barstjes en scheuren, dus verwacht niet dat je telefoon zichzelf repareert als er grote scheuren in zitten. Daarnaast is het niet zeker of het materiaal goed werkt als touchscreen. Ook kan je je afvragen hoe handig een hittegevoelig materiaal is in je broekzak.

Overigens werd het patent in februari 2016 aangevraagd. Dat er nog niks mee is gebeurd, kan erop wijzen dat het materiaal nog altijd uitgebreid getest wordt. Ook andere bedrijven en universiteiten werken aan de ontwikkeling van dit soort schermen. Natuurlijk zijn vrijwel alle smartphones voorzien van Gorilla Glass en kunnen die schermen veel hebben. Maar een valpartij kan er altijd voor zorgen dat er van die vervelende barsten of scheuren in je scherm komen. Daarvoor zijn dit soort technieken interessant.