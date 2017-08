Google-algoritme haalt watermerken uit foto’s

Apps & Software

Onderzoekers van Google hebben een algoritme ontwikkeld waarmee een watermerk uit foto’s te verwijderen is. Hoewel dat in eerste instantie klinkt alsof je het zelf wilt gebruiken, zal dat in de praktijk niet verstandig zijn. Foto’s met watermerken bevatten niet voor niets zo’n extra markering. Op een dergelijke afbeelding is vaak copyright van toepassing.

Het algoritme maakt gebruik van een kwetsbaarheid in de manier waarop watermerken gebruikt worden bij stockfotowebsites zoals Adobe Stock. Daardoor wordt het mogelijk om de stempel die gebruikt wordt om copyright te beschermen te verwijderen. Het algoritme kan zichzelf deze truc leren omdat watermerken vaak op een consistente manier op een foto geplaatst zijn. De technologie herkent dat en verwijdert automatisch het watermerk.

In een blog beschrijven de onderzoekers waarom ze het algoritme gemaakt hebben. Daarin geven ze aan dat ze de kwetsbaarheid willen opsporen en oplossingen willen introduceren om de content met copyright van fotografen en stockfotogemeenschappen beter te beschermen. Kwetsbaarheden worden al vaak opgespoord in besturingssystemen, applicaties en protocollen. De onderzoekers geven aan dat het algoritme in staat is veel watermerken uit de huidige stockfoto’s te verwijderen.

Obstakel

Het aanpassen van de positie van een watermerk heeft geen invloed op de mogelijkheden van het algoritme. Tijdens de conferentie Computer Vision and Pattern Recognition afgelopen maand, werd er nog aangehaald dat subtiele aanpassingen aan ieder watermerk het moeilijker maakt om de stempel eraf te krijgen.

De onderzoekers geven aan dat een watermerk wat veiliger is als er meer willekeur in zit. Ze benadrukken wel dat er geen garantie is, maar zijn er op basis van experimenten van overtuigd dat willekeur aanvallen fundamenteel moeilijker maakt.