On demand kijken blijft toenemen in Nederland

Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van Video on Demand (VoD) diensten blijft groeien. Wederom is het aantal on demand gestegen en dat blijkt vooral te komen door Netflix. Tegelijk blijft de televisie het belangrijkste middel voor Nederlanders om naar streamingvideo te kijken. Wel zijn andere apparaten, zoals laptops, smartphones en tablets in opkomst.

Dat blijkt het rapport Video behaviour of Dutch consumers 2017 Q2. In het rapport lezen we dat het aantal minuten dat Nederlanders dagelijks kijken naar series, films en documentaires van on demand diensten als Netflix en Videoland in twee jaar tijd is verdubbeld. Besteedde men begin 2015 nog 11 minuten per dag aan deze vorm van content bekijken, is dat nu 23 minuten per dag. Vooral twintigers zijn veel meer on demand gaan kijken en brengen nu gemiddeld 43 minuten per dag door met dergelijke kanalen.

Nauwelijks concurrentie voor Netflix

Het aantal minuten dat mensen kijken naar on demand aanbod groeit dus, maar dat is niet heel erg terug te zien in verschillende diensten. Vooral Netflix groeit. Dat zag zijn aantal abonnees in de afgelopen twee jaar groeien van 1,1 miljoen naar 2,3 miljoen huishoudens. Daarmee bereikt de streamingdienst, die wereldwijd zo’n 100 miljoen abonnees heeft, bijna een derde van alle Nederlandse huishoudens. Behalve aanjager van de behoefte, lijkt Netflix momenteel ook de enige VoD-speler te zijn die de behoefte naar een nieuwe manier van video consumeren kan bevredigen.

Na Netflix is Videoland en ook RTL XL erg populair. Beiden hebben ruim 300.000 betalende abonnees. Amazon Prime Video, dat in de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland populair is, doet het in Nederland niet bijster goed, mogelijk vooral door het uitblijven van een breed aanbod.

Langer achter elkaar

Veel Nederlanders blijken langer achter elkaar te kijken. In 2015 keek ongeveer de helft van de Nederlanders één of meer afleveringen van een serie achter elkaar, maar ondertussen is dat 61 procent geworden. Dankzij het on demand kijken, is het bingen via dvd afgenomen. Nederlanders betalen nu dus vaker of op andere manieren voor series die zij bingeviewen.

De verwachting is dat dit alleen maar meer wordt. Voorspeld wordt dat het aantal on demand kijkminuten alleen maar toeneemt, doordat ook andere on demand-diensten in populariteit groeien. Verder is ook het live televisie kijken via andere media in opkomst. Dat zien we ook terug in het feit dat de televisie niet meer het middelpunt is. Twintigers kijken 60 procent van de tijd via televisie, de overige 40 procent kijken zij content op hun desktop, laptop, tablet of smartphone. Dat vindt in mindere mate zijn reflectie in andere leeftijdgroepen, die toch vooral on demand video kijken via hun televisie.