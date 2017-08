Ook deel van Story Remix komt niet naar Windows 10 Fall Creators Update

Apps & Software

Na de tijdlijn-feature waarover we eerder al meldden dat deze niet naar de Fall Creators Update van Windows 10 gaat komen, heeft Microsoft nu laten weten dat ook Story Remix niet volledig beschikbaar zal zijn. Story Remix maakt gebruik van machine learning en AI om volledig zelfstandig ‘remixen’ te maken van datgene wat je hebt geschoten.

Story Remix selecteert dus volledig automatisch geschikte videoclips of foto’s en maakt daar een nieuw filmpje van. Ook muziek wordt automatisch toegevoegd. Tijdens ons bezoek aan Build eerder dit jaar zag deze functie er behoorlijk indrukwekkend uit in ieder geval. Dit gedeelte van de app zal ook beschikbaar zijn tijdens de launch, volgens Ars Technica. Dit baseert men op claims van een medewerker van Microsoft op haar eigen Twitter-account, dus niet op een officieel Microsoft-kanaal.

Wat ontbreekt er dan?

Tijdens de demonstratie gedurende het Build-evenement van Microsoft was er naast bovenstaande functionaliteit ook nog een koppeling gemaakt met 3D-objecten. Die konden toen worden geïmporteerd en aan 2D-elementen worden toegevoegd. Onderdeel hiervan is dat de 2D- en 3D-elementen van elkaar ‘weten’ waar ze zich bevinden. Dat betekent dat een 3D-object ook aan een bewegend 2D-object vastgemaakt kan worden.

Dit deel van Story Remix zullen we echter ten tijde van het uitkomen van de Fall Creators Update van Windows 10 moeten missen. Kennelijk is deze feature nog niet goed genoeg om uitgebracht te worden. Dan is het natuurlijk niet meer dan verstandig om te wachten. Naar verluidt zou de 3D-functionaliteit binnen enkele maanden na de Fall Creators Update alsnog worden toegevoegd.

We hebben in de afgelopen maanden overigens al behoorlijk wat aandacht geschonken aan de Fall Creators Update. Deze update werd tijdens Microsoft Build gepresenteerd aan de wereld. Lees vooral dit artikel nog eens door als je wilt weten welke nieuwe functies er inzitten. Uiteraard met in het achterhoofd de in dit en in het eveneens gelinkte artikel features die het toch niet gehaald hebben.

In onderstaande (lange) YouTube-video kun je Story Remix in actie zien. Deze nieuwe feature wordt vrij in het begin van de video al behandeld.