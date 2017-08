UPS gaat zijn chauffeurs trainen met VR-headsets

Business

UPS, wereldwijd een van de grootste bedrijven op het gebied van logistiek, heeft vandaag bekend gemaakt dat het zijn chauffeurs gaat trainen met virtual reality headsets. Zo moeten chauffeurs voordat ze de weg op gaan al ervaring hebben met gevaarlijke wegsituaties.

Het bedrijf lanceert de VR-trainingen in september in zijn UPS Integrad trainingsfaciliteiten. Volgens het bedrijf zelf reflecteert de beslissing VR-headsets te gebruiken zijn toewijding aan het gebruiken van de nieuwste en beste technologie om zijn medewerkers en de gemeenschappen waarin zij werken te beschermen.

Training modules

De IT-experts van UPS hebben de modules ontwikkeld die werken met onder meer de HTC Vive. Chauffeurs-in-opleiding die de modules gebruiken moeten verbaal potentiële weggevaren identificeren. Het gaat dan onder meer om voetgangers, geparkeerde auto’s en naderend verkeer. Het 360-graden beeld dat een VR-headset biedt, maakt realistische scenario’s mogelijk.

“Virtueal Reality is een grote technologische sprong voorwaarts op het gebied van trainen in wegveiligheid,”zegt Jean Perez, Chief Information and Engineering Officer van UPS. “VR maakt een hyperrealistisch straatbeeld mogelijk, dat zelfs de jongsten onder onze chauffeurs omver blaast, wiens voorgaande blootstelling aan de technologie via videogames was.”

Eerder werd er binnen de UPS Integrad faciliteiten gebruik gemaakt van apparaten met touchscreen. Die worden de komende tijd dus vervangen door VR-modules. Voorlopig zijn die trainingen overigens alleen voor werknemers die pakketjes gaan bezorgen. Het bedrijf verkent op dit moment de mogelijkheden van meer VR en AR-toepassingen voor trainingsdoeleinden in andere bedrijfstakken.

Trainingsfaciliteiten UPS

Op dit moment heeft UPS acht Integrad faciliteiten in de Verenigde Staten en twee in Europa. Verder wordt er op dit moment een extra faciliteit gebouwd in de Verenigde Staten, waarmee het totale aantal op negen komt daar. Op die plekken leren chauffeurs-in-opleiding de basis van het rijden in pakketbezorgingsvoertuigen en het afleveren van pakketjes.

In de faciliteiten wordt zelfs geoefend in een replicastad, die echte straten, stoepen en ophaal- en afleverlocaties heeft. Volgens het bedrijf is dat was ervoor zorgt dat veel van zijn chauffeurs foutloos rijden. Het bedrijf heeft een zogenaamde Circle of Honor, waar chauffeurs toe behoren die minstens 25 jaar zonder vermijdbaar ongeluk hebben gereden. Meer dan 25.000 chauffeurs van UPS behoren tot die Circle.