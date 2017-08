Ericsson klaagt smartphonefabrikant Wiko aan om patentschending

Business

De Zweedse firma Ericsson klaagt de Frans-Chinese smartphonemaker Wiko aan om patentschending. Volgens Ericsson heeft Wiko enkele jaren gebruik gemaakt van patenten zonder daar licentiekosten voor te betalen. Dat terwijl de twee bedrijven sinds 2013 daarover in gesprek waren.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. Het gaat om twee zaken die in twee Duitse regionale rechtbanken geopend zijn. Ericsson diende aanklachten in bij de rechtbanken in Düsseldorf en Mannheim. Volgens Ericsson, dat zich specialiseert in het bouwen van mobiele infrastructuren, gebruikte Wiko zonder toestemming patenten die essentieel zijn voor 2G, 3G en 4G-technlogie en patenten voor de implementatie daarvan.

Meer rechtszaken

Het is niet bepaald de enige zaak die Ericsson heeft lopen. Het heeft ook al een zaak aangespannen tegen het Chinese TCL, dat ook geen licentiekosten afdroeg voor het gebruik van de patenten. Verder waren er in het verleden ook langlopende conflicten met bedrijven als Apple en Samsung, die in 2015 en 2014 bijgelegd werden.

Persbureau Reuters schrijft dat Ericsson behoorlijk wat patenten heeft. In totaal heeft het er wereldwijd 42.000 geregistreerd staan, allemaal rond 2G, 3G en 4G-technologie. Jaarlijks leveren die patenten en de licentiekosten die andere bedrijven voor het gebruik ervan betalen zo’n 867 miljoen dollar op.

Banen schrappen

Desondanks gaat het moeilijk met het bedrijf. Eerder deze week meldde de Zweedse krant Svenska Dagbladet op basis van anonieme bronnen binnen Ericsson dat er maar liefst 25.000 banen geschrapt gaan worden. Het bedrijf wil de kosten volgend jaar met zo’n 1 miljard euro omlaag brengen en daarvoor is het schrappen van de banen cruciaal.